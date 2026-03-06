Projektledare Best Till Göteborg-Borås
Trafikverket / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-03-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Öckerö
, Ale
eller i hela Sverige
Som projektledare BEST (Bana, El, Signal och Tele) på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Nu har du möjligheten att vara med och förverkliga den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.
Projektledare BEST till Göteborg-BoråsPubliceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Göteborg-Borås arbetar just nu med järnvägsplaner på hela sträckan och växlar samtidigt upp inför det kommande produktionsskedet. Vi söker nu en projektledare BEST som vill vara med på denna spännande resa.
Rollen innebär att du inledningsvis tar fram en konsultupphandling för bygghandlingsprojektering av BEST för delsträckan Almedal-Mölndal, tillsammans med inköpare. Du leder sedan den upphandlade konsulten, tekniskt och strategiskt, under det upphandlade uppdraget och ansvarar för kontraktsuppföljning. Du kommer också arbeta med att ta fram en upphandlingsstrategi (systemstrategi) för hela programmet avseende BEST. Projektledare BEST förbereder Trafikverkets och TEM-entreprenörernas kravställning inför upphandlingar av BEST-entreprenörer. Du kommer också bistå i arbetet med att ta fram tekniska beskrivningar för totalentreprenaderna i delsträckan Almedal-Mölndal. En ytterligare viktig del i rollen är att samverka och stötta järnvägsplaneprojekten i frågor som rör projekteringsnivåer och andra tekniska frågeställningar avseende BEST.
I Göteborg-Borås kommer du möta kompetenta samt engagerade kollegor som alla arbetar för Trafikverkets vision; alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Blir du en i vårt team kommer du träffa engagerade, positiva och drivande kollegor. Du kommer att lära känna många nya människor i rollen som projektledare BEST. Jag hoppas att du vill vara med och utveckla ett modernt, effektivt samt hållbart transportsystem!
Övrig information
Placeringsort för den här tjänsten är Göteborg. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
#bibanaKvalifikationer
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av en ledande roll inom projekt- eller projekteringsledning kopplat till BEST. Du arbetar operativt men även strategiskt med fokus på både ditt uppdrag och programmets mål. Du kommunicerar tydligt och anpassar ditt budskap efter mottagare och situation, både muntligt och skriftligt, och trivs i samarbeten med många olika aktörer. Du leder och samarbetar med andra på ett engagerande och prestigelöst sätt genom att skapa goda förutsättningar för andra att bidra till gemensamma resultat. Du arbetar strukturerat och har en god analytisk förmåga, vilket gör att du kan hantera komplexa frågor och fatta välgrundade beslut med både kort- och långsiktigt perspektiv.
Vi söker dig som har
högskole- eller universitetsexamen om minst 180 hp (120 p) inom samhällsbyggnad alternativt annan akademisk utbildning tillsammans med erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
omkring 10 års erfarenhet av ledande roll* med ansvar för BEST i projekterings- och produktionsskede i stora och komplexa järnvägsprojekt. Du ska ha jobbat med järnvägsprojekt med koppling till befintlig järnvägstrafik och järnvägsprojekt som innehåller station.
goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
B-körkort.
• Med ledande roll avses projektledare, uppdragsledare projekteringsledare, projektchef och dyl. roller, roller som projektingenjör, administratör och dyl. godtas inte.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
projekt- eller projekteringsledning av BEST som beställare
upphandling av BEST-arbeten i samverkan med entreprenör.Så ansöker du
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-BS1
Läs mer här
Om Göteborg-Boråshttps://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Goteborg-Boras/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16:2025:306". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Maria Fransson 0101230999 Jobbnummer
9783048