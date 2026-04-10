Projektledare Best
2026-04-10
Vi söker en Projektledare till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att arbeta med projektledning inom infrastruktur med syfte att stödja sektion Infrastruktur BEST samt andra delar av organisationen där behov finns. Uppdraget fokuserar på att säkerställa framdrift i projekt samt att dessa uppnår förväntade mål genom effektiv samverkan och styrning.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Stödja sektion Infrastruktur BEST samt övriga avdelningar med projektledning där behov finns
Säkerställa framdrift i projekt
Säkerställa att projekt möter förväntade mål
Arbeta genom god samverkan
Krav (OBS, obligatoriska)
Du ska ha arbetat inom Infrastruktur i minst 10 år som bitr.projektledare/projektledare eller chef.
Du ska ha arbetat med signalteknik inom järnvägsinfrastruktur i minst 5 år.
Du ska ha erfarenhet av minst 2 år som projektledare i Spårvägsprojekt.
Du ska ha tagit fram minst ett förfrågningsunderlag inom en politisk styrd verksamhet.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Minst 2 års erfarenhet där du ska ha arbetat med att ansvara för projekt/delprojekt med säkerhetskrav inom spårvägs- och /eller järnvägssignalering.
Du ska ha minst två års dokumenterad erfarenhet av att ha ansvarat för projektering, entreprenad och ibruktagning av signalanläggning inom spårväg/järnväg.
Du ha minst två års erfarenhet av fordon-och anläggningsprojekt.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7549202-1940760". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
