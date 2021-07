Projektledare Avtal till ABB Robotics Field Service - ABB AB - Inköpar- och marknadsjobb i Mölndal

ABB AB / Inköpar- och marknadsjobb / Mölndal2021-07-07Ta ditt nästa karriärsteg tillsammans med vårt globala team på ABB. Vi driver på omvandlingen av både samhället och industrin för en mer produktiv och hållbar framtid. Inom ABB har vi som uttalat mål att främja alla aspekter av mångfald och inkludering: kön, HBTQ+, funktionsnedsättningar, etnisk bakgrund och ålder. Tillsammans befinner vi oss på en resa där vi alla, som individer och som kollektiv, välkomnar och värdesätter individuella olikheter.Som projektledare för avtal är du del av Robotics Sveriges fältserviceorganisation och ingår i ett team av två avtalsprojektledare och fem regionala avtalsansvariga tekniker. Vår kundbas sträcker sig över hela landet där du som avtalsprojektledare får ansvar för utveckling av våra större avtal. Arbetet sker i nära samarbete med de regionala avtalsansvariga teknikerna ute i våra servicekontor, Umeå i norr till Malmö i syd.Som avtalsprojektledare besöker man sina kunder 1-2 gånger per år för avtalsmöte samt att promota våra nya erbjudanden. ABB Robotics och vår marknad befinner sig just nu i en digitaliseringsresa där nya tjänster kontinuerligt utvecklas och lanseras och där du naturligtvis har möjlighet att påverka med dina erfarenheter och perspektiv. Avtalserbjudandet sträcker sig idag från reaktivt och förebyggande underhåll till i allt större utsträckning gå emot mer avancerade digitala tjänster inom ABB Ability.Inom RobotService jobbar vi ständigt med att öka vår marknadsandel och vi gör detta genom tätt samarbete med vår säljavdelning gentemot potentiella kunder, där vi önskar erbjuda serviceavtal.I denna roll rapporterar du till Service Manager.Your responsibilitiesAtt förstå kundens behov och utveckla avtalet för att möta dettaOptimera och aktivt arbeta med dina avtals lönsamhetSäkerställa att dina kunders installerade robotar är korrekt registrerade i våra systemAktivt hålla sig ajour med våra erbjudanden och våra tjänsterDelta engagerat i vårt arbete med ständiga förbättringar av våra processerDelta på kundmöten med såväl nyckelkunder som mindre kunderAnsvara för att Serviceavtalen är korrekt registrerade i våra systemYour backgroundDu är affärs- och kundorienterad, social och gillar att arbeta med människorDu är nyfiken, initiativrik och analytiskDu har civilingenjörs- alt. högskoleexamen med teknisk inriktningBehärskar svenska och engelska i både tal och skriftMore about usABB:s affärsområde Robotics and Discrete Automation skapar framtiden för flexibel tillverkning med smarta och kollaborativa maskiner. Affärsområdet består av två divisioner, Robotics och Machine Automation. Inom Robotics utvecklas, tillverkas och marknadsförs robotar med tillhörande styrsystem, mjukvaror, bågsvetsprodukter, åkbanor samt motorpaket. Genom automation hjälper ABB Robotics sina kunder förbättra produktivitet, kvalitet och säkerhet i arbetsmiljön. Viktiga kundsegment inom divisionen är tillverkningsindustrin, fordonsindustrin, läkemedelsindustrin, mat & dryck, logistik samt elektronik, med flera.Rekryterande chef Johan Moraeus, +46 21 34 45 48, svarar gärna på dina frågor kring tjänsten. Fackliga kontaktpersoner - Sveriges Ingenjörer: Nicolin Ahlqvist, +46 21 34 42 50; Ledarna: Lenny Larsson, +46 21 32 85 47; Unionen: Krista Andersson, +46 21 34 02 85. Övriga frågor ställs till Talent Partner Linda Lundstedt, +46 21 32 51 94.Välkommen med din ansökan senast 2021-09-05. Urvalet görs löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Vi ser fram emot din ansökan och uppskattar om både den och de filer du bifogar är på engelska. Om du vill läsa mer om ABB kan du gå till vår webbplats www.abb.com. 2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-09-05ABB ABMölndal, Lunnagardsgatan 443190 Mölndal5852796