Projektledare Automation

Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.
Sektionen El-, Automation & Industriell IT inom affärsområdet Life Science söker nu en Teknisk Projektledare inom Automation som vill leda och driva automationsprojekt i en högteknologisk och GMP-reglerad produktionsmiljö. Rollen kombinerar djup teknisk förståelse för både PLC- och DCS-system med förmågan att planera, koordinera och leverera projekt i tid, inom budget och med högsta kvalitet. Resor kan förekomma.KvalifikationerArbetsuppgifter
Som Teknisk Projektledare inom Automation kommer du att:
Leda automationsprojekt från förstudie och design till driftsättning, validering och överlämning till driftorganisationen.
Koordinera resurser, tidplaner och budget i nära samarbete med interna team och externa leverantörer.
Säkerställa tekniska lösningar inom både PLC- och DCS-miljöer, inklusive integration med SCADA-, MES- och övriga produktionssystem.
Driva förbättringsinitiativ och implementera ny teknik för att optimera produktion och underhåll.
Säkerställa att alla lösningar uppfyller GMP och övriga regulatoriska krav.
Fungera som stöd för automationsingenjörer i teamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning på högskole-/universitetsnivå inom automation, elektroteknik, mekatronik eller motsvarande.
Minst 5 års erfarenhet inom automation, varav minst 2 år i ledande roll inom processindustri.
Erfarenhet av att leda projekt i reglerad industri och kunskap om GMP
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal & skrift).
Meriterande:
Kunskap om valideringsarbete (IQ/OQ/PQ) och change control (CC) i GMP-miljö.
Erfarenhet av integration mellan automationssystem och överordnade IT-system.
Erfarenhet inom Life Science, läkemedelsindustri, livsmedel, hälsosjukvård, energi eller annan reglerad industri.
Vi söker dig som är:
En tydlig ledare med förmåga att kommunicera effektivt med olika intressenter. Strukturerad och resultatorienterad, med kapacitet att bygga förtroende och skapa engagemang i projektteam. Lösningsorienterad och flexibel i en dynamisk miljö, med trivsel i ett engagerat team med stark samarbetskultur.
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-01-12
Kontaktperson för frågor:
Vytautas Urbikas, Service Area Managervytautas.urbikas@afry.com
