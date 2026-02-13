Projektledare, asfaltsinvestering och ledningsåterställning
På teknik- och servicekontoret i Strängnäs kommun samarbetar en mängd olika professioner, mångfalden i våra kompetenser på kontoret är en styrka och arbetet löper horisontellt med invånaren i fokus. Vi levererar klimatsmarta, goda och näringsriktiga måltider till barn, unga och äldre. Vi bidrar till att invånare och besökare kan ha ett aktivt frilufts-, rekreations- och idrottsliv. Gator och promenadstråk underhålls och utvecklas för ökad trygghet och trafiksäkerhet. Vi utbildar om brandskydd och säkerhet, och är olyckan framme finns vi för att rädda och minimera skada.
Den administrativa enheten tillhör Teknik- och servicekontoret i Strängnäs kommun. Här arbetar vi med administration i olika form. Vi arbetar bland annat med registratur, kontorsövergripande utredningar och fakturahantering. Fordonsenheten samt kommunens Postservice ingår i enheten och numera även trafikhandläggning, trafikplanering, kollektivtrafik och parkeringsövervakning. Teknik och servicekontoret erbjuder dig förmånen att få samarbeta med härliga människor som tillsammans bidrar till en god arbetsmiljö.
Nu söker vi en engagerad och strukturerad medarbetare som vill arbeta med frågor kopplade till kommunens gatumark och vägnät. Rollen har ett tydligt fokus på att säkerställa kvalitet, långsiktighet och god ordning i arbeten som påverkar den offentliga miljön.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att arbeta med tillstånds- och uppföljningsfrågor vid arbeten i gatumark, där du har en viktig roll i dialogen med entreprenörer och andra aktörer. Du bidrar till att arbeten planeras, genomförs och avslutas på ett sätt som uppfyller kommunens krav och skapar en hållbar och trafiksäker miljö.
En annan central del av tjänsten handlar om att arbeta med utveckling och förvaltning av det kommunala vägnätet. Du kommer att delta i arbetet med att bedöma vägars och beläggningars skick, ta fram beslutsunderlag och bidra till att investeringar och åtgärder prioriteras där de gör störst nytta. Här finns ett tydligt helhetsperspektiv, där tekniska bedömningar, ekonomi och långsiktig planering hänger ihop.
Rollen innebär både administrativa uppgifter och verksamhetsnära arbete. Du förväntas följa upp att beslut och åtgärder får avsedd effekt, såväl tekniskt som ekonomiskt. I uppdraget ingår även att handlägga ärenden till nämnd samt att delta i andra arbetsuppgifter som är förenliga med kontorets uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning inom samhällsbyggnad, väg- och vatten eller byggteknik alternativt annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Erfarenhet av arbete med gatu- och markfrågor, vägar eller anläggning.
* God kunskap om schakttillstånd, TA-planer och arbete i offentlig gatumark.
* Förmåga att läsa och tolka tekniska handlingar och ritningar.
* God administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat.
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
* God förmåga att använda IT som ett stöd i arbete, tex Officepaketet, Teams odyl.
* B-körkort.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete i kommun eller annan offentlig verksamhet.
* Erfarenhet av uppföljning av entreprenader och arbete enligt AB/ABT, AMA-anläggning.
* Kunskap om beläggningsteknik, asfalt och vägytors livscykel.
* Erfarenhet av inventering och tillståndsbedömning av vägnät.
* Vana av ISY-Road, GIS-system eller andra system för väghållning och ärendehantering.
* Erfarenhet av ekonomisk uppföljning eller fakturering kopplat till projekt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen behöver du vara ansvarstagande och ha ett strukturerat arbetssätt, samtidigt som du kan hantera flera parallella frågor. Du är trygg i din yrkesroll och kommunicerar tydligt och professionellt, både internt och i kontakt med entreprenörer och andra externa aktörer. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt, men också att du har god samarbetsförmåga och bidrar till helheten. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och ett intresse för att utveckla arbetssätt och bidra till en långsiktigt hållbar gatumiljö.
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
