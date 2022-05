Projektledare Anläggning

Gävle kommun, Livsmiljö Gävle / Byggjobb / Gävle

2022-05-29



Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!Livsmiljö Gävles medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande och utvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser.2022-05-29Vill du bidra till att Gävles gator och parker håller god kvalitet?Sök då tjänsterna som projektledare hos Gävle kommun och bli en del av vårt gäng. Kom och gör Gävle attraktivt och hållbart tillsammans med oss!Vi söker nu två projektledare. Du kommer som projektledare att stärka vår grupp med ansvar för genomförande av våra anläggningsprojekt, rörande kommunens gator och parker. Du ska ansvara för att beslutade och planerade projekt genomförs med god kvalitet som stärker Gävles attraktivitet och hållbarhet. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för upphandlingar av entreprenörer och konsulter, samt att leda projektet i projekterings- och entreprenadfasen. Du har även informations- och ekonomiansvar för projekten i dessa skeden, samt ansvar för att överlämna dessa till driftsorganisationen. Du medverkar i arbetet med att ta fram kostnadskalkyler för entreprenader i våra projekt.Vi söker dig med erfarenhet av genomförandeskedet av bygg- och anläggningsprojekt i en ledande befattning. Du har erfarenhet av att medverka vid framtagande av bygghandlingar, upphandling av konsulter och entreprenörer samt att driva projekt i byggskedet. Det är meriterande om du har projektledarerfarenhet eller erfarenhet av förhandling.För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha B-körkort samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.Som person ser vi att du är målmedveten. Du har förmågan att se vad som behöver prioriteras och är effektiv. Du arbetar utifrån verksamhetens mål och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Du har också förmågan att hitta alternativa lösningar på uppkomna problem. Meriterande om du kan formulera dig väl i både tal och skrift samt kunna anpassa språk beroende på syften och mottagare.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb och inte via e-post eller pappersformat.Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Snarast.MånadslönSista dag att ansöka är 2022-06-06Gävle kommun, Livsmiljö Gävle6691446