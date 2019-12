Projektledare Älvsjö - 005UPT - Schneider Electric Sverige AB - Byggjobb i Stockholm

Schneider Electric Sverige AB / Byggjobb / Stockholm2019-12-21Vill du arbeta med framtidens lösningar inom energistyrning och inomhusklimat?Vårt erbjudande till dig är ett självständigt, roligt och omväxlande arbete med frihet under ansvar och en möjlighet att vara med och påverka under en spännande tillväxtresa. Hos oss är det viktigt att ha det roligt på jobbet och känna sig motiverad även en måndagsmorgon. Du kommer att arbeta i ett internationellt marknadsledande företag med stort fokus på individuell tillväxt, utbildning och flera intressanta utvecklingsmöjligheter. Vi värdesätter balans mellan arbete och yrkesliv och för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande.För att bli framgångsrik i rollen har du erfarenhet från styr- och regler/automation eller från projektledarroll inom byggsektorn. Du kommer arbeta med att driva små och stora projekt och i detta ansvara för den tekniska lösningen, genomförandet och den ekonomiska uppföljningen. Du kommer att arbeta med projekt direkt mot slutkund och andra entreprenörer, där du är med och samordnar genomförandet tillsammans med våra underentreprenörer.Vi söker dig som har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och är van vid att kommunicera på ett effektivt sätt. Du driver dina projekt självständigt med en hög servicenivå och engagemang. Det är viktigt att du är lyhörd för kundernas önskemål och har ett intresse för merförsäljning. Du trivs med att arbeta i team, men även självständigt. För denna roll finns stora utvecklingsmöjligheter och det krävs därför också att du har ett ekonomiskt intresse och sinnelag.Krav för tjänsten är goda kunskaper i svenska och engelska samt B körkort.Har du frågor om tjänsten eller vill du berätta mer om dig själv och varför du tycker att detta är rätt jobb för dig ring gärna Anna Kjellberg, Talent Acquisition Specialist, tel. 072-231 61 95.Vi bearbetar ansökningarna löpande och ser gärna att du anmäler ditt intresse snarast.Välkommen med din ansökan!Schneider Electric kallar vi det Life Is ON, läs mer på www.se.com 2019-12-21Sista dag att ansöka är 2020-01-20Schneider Electric Sverige AB5017181