Projektledare
Spolargruppen Sverige AB / Byggjobb / Sollentuna Visa alla byggjobb i Sollentuna
2026-07-07
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Som Projektledare hos oss blir du navet i våra projekt, från start till mål. Du ansvarar för att projekt genomförs enligt plan, med hög kvalitet och inom budget, och säkerställer att både kunder och team trivs och presterar på topp.Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Wall to Wall Group är nordisk marknadsledare inom rörinfordring (relining), rörspolning, ventilationstätning och geovärmelösningar med 500 medarbetare i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Wall to Wall Group erbjuder hållbara och effektiva lösningar till fastighetsägare, kommersiella förvaltare av bostäder, kommunala bostadsföretag och bostadsrättsföreningar.
Wall to Wall Group | Tjänsteföretag för fastighetsägare
Ditt uppdrag
I rollen leder och samordnar du projekt med fokus på:
Leda projekt från planering till avslut – med ansvar för tidplan, resurser och ekonomi
Ha nära kontakt med kunder, förstå deras behov och bygga långsiktiga relationer
Planera och samordna tekniker, underentreprenörer och övriga involverade parter
Säkerställa kvalitet, följa gällande branschregler och interna rutiner
Delta vid uppstarter, besiktningar och avslut av projekt
Följa upp ekonomi och hantera eventuella avvikelser
Dokumentera projekt på ett korrekt och strukturerat sätt
Identifiera och lösa problem som uppstår längs vägen – alltid med säkerhet i fokus
Stötta upp i produktion vid behov
Andra förekommande aktiviteter inom uppdragsområdet
Vem är du?
Du är självgående, initiativtagande och trivs i en roll där du får ta ansvar. Du arbetar strukturerat, har lätt för att planera och prioritera, även när tempot är högt. Med din kommunikativa förmåga skapar du förtroende hos kunder, kollegor och samarbetspartners.
Du är lösningsorienterad, flexibel och har en god ekonomisk förståelse – du vet vad som krävs för att hålla både kvalitet och budget.Kvalifikationer
B-körkort
God datorvana
Flytande svenska i tal och skrift
Minst ett års erfarenhet från projektledning inom bygg
Meriterande:
Erfarenhet från Relining, avlopp eller närliggande tekniska områden
Gymnasieutbildning inom VVS, bygg eller anläggning
Utbildning i entreprenadjuridik och/eller projektledning inom bygg/anläggning
Vi erbjuder
Hos oss får du en ansvarsfull och utvecklande roll i ett växande bolag med stark framtidstro. Du blir en del av Wall to Wall Group – en nordisk koncern med ledande position inom tekniska och hållbara fastighetslösningar.
Du får stort ansvar för dina projekt, samtidigt som du har tillgång till centralt stöd, etablerade arbetssätt och ett engagerat team med hög yrkesstolthet. Vi erbjuder en roll där du har möjlighet att påverka, utvecklas och vara med och forma framtidens hållbara fastigheter.
För oss är det också viktigt att du har trygga och attraktiva villkor – därför omfattas tjänsten av kollektivavtal.
Villkor för tjänsten
Tjänsten är heltid/dagtid med anställningsort Stockholm
Startdatum enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan annonstiden löpt ut, vänta därför inte med din ansökan.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten kontakta Mikael Aeschbacher på:
E-postadress: mikael.aeschbacher@spolbil.se
Telefon: 070-575 83 21 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spolargruppen Sverige AB
(org.nr 559209-9823)
Bäckvägen 17 d (visa karta
)
192 54 SOLLENTUNA Arbetsplats
Wall to wall Group Kontakt
Mikael Aeschbacher mikael.aeschbacher@spolbil.se 0705758321 Jobbnummer
9994970