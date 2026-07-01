Projektledare
Procruitment AB / Civilingenjörsjobb / Örebro Visa alla civilingenjörsjobb i Örebro
2026-07-01
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Om DEKRA och tjänsten
DEKRA söker nu en senior projektledare till deras satsning inom Quality Assurance & Engineering med målet att hjälpa sina kunder att minska risker i projekt och leverantörskedjor genom kvalitetssäkring, leverantörsstyrning, teknisk verifiering och projektstöd.
I rollen leder och stöttar du komplexa projekt från idé till genomförande och skapar struktur, framdrift och kontroll i tekniskt krävande miljöer. Projekten kan exempelvis röra kvalitetssäkring, teknisk utveckling, produktion, investeringsprojekt, driftsättning, leverantörsstyrning eller utredningar kopplade till komponenter och anläggningskritiska delar.
DEKRA bygger nu ett seniort konsultteam och som en av de första personerna in i satsningen blir du en viktig spelare i teamets fortsatta utveckling. Du bidrar inte bara i kunduppdrag, utan även genom att förstå marknaden, identifiera nya behov och utveckla nästa affärsmöjlighet tillsammans med teamet. Du får även möjlighet att påverka både arbetssätt och hur rollen formas framåt. Rollen är särskilt intressant för dig som vill kombinera projektledning i tekniskt komplexa miljöer med kundnära rådgivning, affärsförståelse och långsiktig utveckling.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
Gedigen erfarenhet från industriella miljöer och av att leda tekniskt komplexa projekt
Erfarenhet av investeringsprojekt, produktionsanläggningar eller driftsättning
Erfarenhet av leverantörsstyrning och riskhantering
Erfarenhet från exempelvis energi, kärnkraft, process, försvars- eller tillverkande industri
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet från tekniska utredningar, anläggningsnära projekt eller uppdrag där du snabbt behövt skapa struktur i komplexa situationer. Erfarenhet från konsultnära arbete eller kundfokuserade roller är också värdefullt.
Som person är du trygg, drivande och lösningsorienterad. Du har lätt för att se vad som behöver göras, skapa framdrift och samla rätt personer kring en tydlig plan. Du tycker om att arbeta nära kund, har ett affärsmässigt perspektiv och trivs i en roll där projektledning kombineras med möjligheten att bidra till långsiktig verksamhetsutveckling.Publiceringsdatum2026-07-01Övrig information
Omfattning: Heltid, tillsvidare Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid Placeringsort: Karlstad, Örebro, Västerås, Gävle eller Stockholm.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Återkoppling kan dröja under semesterperioden.
Om Procruitment
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7999538-2079782". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Örebro University (visa karta
)
701 82 ÖREBRO Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9986815