Projektledare
OnePartnerGroup Skaraborg AB / Maskiningenjörsjobb / Hjo Visa alla maskiningenjörsjobb i Hjo
2026-06-30
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Vill du vara med och bygga framtidens lösningar inom träindustrin? INKAB växer och söker nu en projektledare som vill ta en nyckelroll i vår fortsatta expansion. Hos oss får du arbeta nära tekniken, kunderna och besluten i ett litet, dynamiskt bolag med stora ambitioner.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Som projektledare på INKAB ansvarar du för hela projektcykeln från order till färdig leverans och driftsättning hos kund. Du driver projekten framåt med fokus på kvalitet, tid och ekonomi, och är en central länk mellan kund, konstruktion, tillverkning och montage.
I rollen ingår även att:
Planera, driva och följa upp projekt
Ansvara för kunddialog och relationer genom hela projektet
Koordinera interna och externa resurser
Följa upp tillverkning, montage och installation
Planera och genomföra tester, driftsättning och kundutbildning
Säkerställa dokumentation, kvalitet och riskhantering
Tjänsten är placerad i Hjo och avser dagtid, måndag–fredag, med 1–2 resdagar per vecka. Du erbjuds en anställning hos INKAB med start omgående eller enligt överenskommelse.Profil
Du har en god teknisk förståelse, arbetar strukturerat och känner dig bekväm med ett stort eget ansvar. Du tar initiativ, driver arbetet framåt och har en naturlig förmåga att lösa problem längs vägen. Som person är du kommunikativ och har ett starkt kundfokus, samtidigt som du trivs lika bra med att arbeta självständigt som i team. I en mindre organisation är du flexibel, prestigelös och bidrar där det behövs.
Vi söker dig som har:
Högskoleingenjör inom maskinteknik, industriell ekonomi, automation eller motsvarande
Erfarenhet av projektledning inom industri, maskinbyggnad eller automation
God teknisk förståelse för maskinsystem och tillverkningsprocesser
Erfarenhet av att driva projekt från start till mål
Projektledarcertifiering (t.ex. PMP eller IPMA) samt erfarenhet från trä- eller processindustrin är meriterande. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av CE-märkning och tillhörande regelverk är meriterande.
INKAB - Ingenjörsfirma Nybergs Konstruktion AB
INKAB är ett växande bolag som levererar maskinsystem och automationslösningar till träindustrin. Vi är ett litet team med hög teknisk kompetens, korta beslutsvägar och en familjär kultur där alla bidrar.
Vi erbjuder ...
Möjlighet att påverka din roll och företagets utveckling, arbeta med tekniskt avancerade projekt samt verka i en flexibel och prestigelös miljö med goda utvecklingsmöjligheter.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar INKAB AB med OnePartnerGroup och du är välkommen att söka tjänsten via onepartnergroup.se (http://onepartnergroup.se/).
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar till vår hemsida.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare Kiku) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten, därefter kontaktar vi dig via mail eller telefon för återkoppling. Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
I rekryteringsprocessen gör vi ett första urval baserat på matchning med tjänstens kravprofil. Kandidater som går vidare kontaktas för nästa steg i processen av INKAB AB.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
För frågor är du välkommen att ta kontakt med Caroline Mako på 0720-757272 alternativ caroline.mako@onepartnergroup.se
(https://app.recman.io) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skaraborg AB
(org.nr 556861-5545), https://www.inkab.nu/
544 50 HJO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inkab - Ingenjörsfirma Nybergs Konstruktion AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Caroline Mako caroline.mako@onepartnergroup.se +46720757272 Jobbnummer
9985771