Projektledare
Knightec Group Hardware and Design AB / Civilingenjörsjobb / Borlänge Visa alla civilingenjörsjobb i Borlänge
2026-06-23
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Därför är detta jobb för dig Enkelt, du vill vara kreativ och innovativ i att lösa tekniska problem. Och det är precis vad vi erbjuder dig. Hos oss får du möjlighet att arbeta med komplexa tekniska utmaningar där dina idéer, analyser och lösningar gör skillnad. Vi tror på att ge våra ingenjörer ansvar och förtroende att påverka både arbetssätt och tekniska vägval. Samtidigt är samarbete en central del av vår kultur – du kommer att arbeta nära kollegor, kunder och tvärfunktionella team för att tillsammans skapa de bästa lösningarna.
Genom varierande uppdrag och branscher får du möjlighet att bredda din kompetens, bygga nya erfarenheter och bidra till utvecklingen av innovativa produkter och tekniska lösningar. Oavsett vilken bransch eller kompetensområde du arbetar inom så kommer du att möta nya utmaningar som driver både dig och våra kunder framåt.
Vi ser din utveckling som en viktig del av vår framgång. Därför erbjuder vi inte en förutbestämd karriärväg utan möjligheten att forma din egen utveckling utifrån dina ambitioner och intressen. Oavsett om du vill fördjupa dig inom ett teknikområde, bredda din kompetens eller ta dig an nya roller över tid finns vi här för att stötta dig på vägen.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt – för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare kommer du att ansvara för att planera, koordinera och driva tekniska projekt från uppstart till leverans. Du blir en central kontaktpunkt mellan kund, projektteam och övriga intressenter och säkerställer att projektet drivs framåt enligt uppsatta mål.
Du kommer bland annat att:
Planera, leda och följa upp projektaktiviteter för att säkerställa kvalitet, tidplan och budget
Koordinera tvärfunktionella team och skapa förutsättningar för effektivt samarbete
Bygga och utveckla starka kundrelationer samt driva dialoger med kunder och intressenter
Identifiera, hantera och följa upp risker, beroenden och förändringar i projekt
Säkerställa framdrift i projekt genom ett proaktivt och lösningsorienterat arbetssätt
Bidra med ett helhetsperspektiv genom att förstå både tekniska, organisatoriska och affärsmässiga aspekter av uppdraget
Delta i utvecklingen av framtidens energilösningar tillsammans med ledande aktörer inom industrinKvalifikationer
Vi söker dig som vill fortsätta utvecklas inom projektledning och som motiveras av att skapa struktur, samordna människor och driva tekniska uppdrag framåt. Du trivs i en dynamisk miljö där förutsättningarna kan förändras snabbt och där du får kombinera teknisk förståelse med ledarskap och kunddialog.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom relevant tekniskt område
Minst 2–3 års erfarenhet av projektledning samt minst 3 års relevant erfarenhet inom teknik- eller ingenjörsverksamhet
Erfarenhet av att planera, koordinera och följa upp tekniska projekt
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Formell projektledningsutbildning
PMP-, IPMA- eller motsvarande projektledningscertifiering är meriterande
Erfarenhet från energisektorn eller verksamheter såsom Hitachi Energy, ABB, Siemens eller andra energibolag är meriterande
Utöver ovan kvalifikationer lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är trygg i att ta ansvar, skapa struktur och driva projekt framåt även när förutsättningarna förändras. Du är handlingskraftig, stresstålig och har förmågan att skapa förtroende hos både kunder och kollegor. Samtidigt har du ett starkt helhetsperspektiv, är lyhörd för olika intressenters behov och förstår hur projektets leveranser bidrar till kundens affärsmål och långsiktiga värdeskapande.
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt nya fräscha kontor i centrala Borlänge, Målaregatan 10. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-08-30. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Berg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7918073-2066249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Hardware and Design AB
(org.nr 556622-2609), https://career.knightecgroup.com
Forskargatan 3 (visa karta
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781 70 BORLÄNGE Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9974929