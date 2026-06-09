Projektledare
Region Kalmar län / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2026-06-09
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Är du intresserad av att driva utvecklingen av Region Kalmar läns arbete för invånare med skadligt bruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos (samsjuklighet)? Då ska du söka denna tjänst!
Du kommer att arbeta strategiskt och operativt. Dina arbetsuppgifter kommer framför allt bestå i att leda utvecklingsarbete utifrån Samsjuklighetsutredningen och den nationella strategin "Det handlar om livet". Arbetet planeras och drivs i nära samarbete med länets kommuner.
Du kommer att leda arbetet med att etablera och utveckla gemensamma strukturer, arbetssätt och processer mellan kommun och region samt samordna insatser tillsammans med kranskommuner för att skapa likvärdighet och effektivitet i hela området. Du ska säkerställa att reformens intentioner implementeras i verksamheterna, från strategisk nivå till praktiskt genomförande och driva analys-, förbättrings- och förändringsarbete för att skapa en mer integrerad och personcentrerad vård och omsorg. Uppdraget innebär också att följa upp resultat, kvalitet och effekter samt rapportera till styrgrupp och ledning. Du bidrar till att skapa en gemensam målbild och kultur som främjar samverkan mellan huvudmännen. Du förväntas omvärldsbevaka och sprida kunskap om lagändringar, riktlinjer och nationella uppdrag kopplade till reformen.
Arbetsgruppen du kommer leda består av sakkunniga från olika funktioner inom regionen, och du kommer även arbeta nära samordnare för omställningen till en nära vård samt utvecklingsledare för psykisk hälsa/skadligt bruk. Styrgrupp för arbetet utgörs av planeringsdirektör, psykiatridirektör och primärvårdsdirektör.
Om dig
Vi söker dig som har ett stort intresse för att utveckla vård och omsorg för länets invånare. I synnerhet de med stora och komplexa behov. Du är motiverad att förändra och förbättra regionens arbete med målgruppen. Du ska ha en universitets- eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget, och får gärna ha erfarenhet av projektledning. Sakkunskap om hälso-och sjukvårdens organisation och struktur är en förutsättning för att lyckas i uppdraget.
Tjänsten kräver att du är strukturerad och har vana av att planera och driva ditt arbete självständigt. Du bör ha god systemkunskap kring regionens och kommunernas ansvarsområden. Du behöver kunna formulera dig pedagogiskt i tal och skrift och föredra delar av ditt arbete inför grupp. Du behöver också kunna samverka, visa på god samarbetsförmåga samt ha viljan utveckla verksamheten med invånarens bästa i fokus.
Din framtida arbetsplats
Region Kalmar län arbetar för att ständigt förbättra verksamheternas kvalitet. Det gör vi genom strategin "varje dag lite bättre - kraften hos många". Strategin bygger på kraften i allas engagemang och insatser där både de små förbättringarna och de större kliven är betydelsefulla. Fokus i förbättringsarbetet är alltid att öka värdet för dem vi är till för.
Regionstab samordning hälso- och sjukvård jobbar bland annat med regionsjukvård, kommunsamverkan, läkemedel, rehabilitering och sjukskrivning, patientavgifter, hälsoval, kunskapsstyrning, integration och utredningsverksamhet.
Vår enhet är en del av Regionstaben som består av 150 medarbetare med kompetens inom bland annat ekonomi, juridik, HR, kommunikation, planering, samordning, hållbarhet, säkerhet, smittskydd och vårdhygien. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra tillvaron för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer och förvaltningar.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Strömgatan 13 (visa karta
)
392 32 KALMAR Arbetsplats
Regionstab Kontakt
Annica Sjötång, Läkarflrbundet Annica.Sjotang@regionkalmar.se 010-3587207 Jobbnummer
9953881