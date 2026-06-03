Projektledare
Holsby Metall AB / Civilingenjörsjobb / Vetlanda Visa alla civilingenjörsjobb i Vetlanda
2026-06-03
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Tjänstebeskrivning – Projektledare
Holsby Metall växer och vi söker nu en strukturerad och driven Projektledare som vill ta ansvar för våra kundprojekt från start till mål.
Som Projektledare hos oss ansvarar du för att planera, driva och följa upp projekt i nära samarbete med kund, produktion och interna funktioner. Du har en central roll i att säkerställa att projekten genomförs enligt kundens krav, i rätt tid och med rätt kvalitet.
Du fungerar som navet i projekten där du koordinerar resurser, skapar struktur och driver arbetet framåt.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Planera, starta och leda projekt genom hela genomförandefasen
Samordna mellan kund, produktion, inköp, marknad och teknik
Följa upp tidplaner, leveranser och ekonomi i projekten
Säkerställa att kundkrav och kvalitetskrav uppfylls
Hantera förändringar och lösa problem som uppstår under projektets gång
Rapportera status och framdrift både internt och externt
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt driv att få saker att hända. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, hålla ihop helheten och säkerställa framdrift i flera parallella projekt.
Du är kommunikativ och tydlig i ditt arbetssätt, och har lätt för att samarbeta med olika funktioner.KvalifikationerKvalifikationer
God kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
God datorvana
Erfarenhet av projektledning eller liknande koordinerande roll
Meriterande:
Erfarenhet från tillverkningsindustri
Teknisk förståelse
Erfarenhet av affärssystem, gärna Monitor
Erfarenhet av automotive kunder och kundkrav
Vi erbjuder
Hos oss får du en viktig roll i ett växande företag med korta beslutsvägar. Du får möjlighet att påverka, utvecklas och arbeta nära både teknik och produktion i en dynamisk miljö.Så ansöker du
Skicka din ansökan redan idag – urval sker löpande. Ansök på jobba@holsbymetall.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: jobba@holsbymetall.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holsby Metall AB
(org.nr 556066-5126)
Vetlandavägen 48 (visa karta
)
574 53 HOLSBYBRUNN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holsby Metall AB Kontakt
Malin Wirebrand malin.wirebrand@holsbymetall.se 0763079890 Jobbnummer
9944122