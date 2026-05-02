Vill du arbeta i ett välmående byggbolag där du får eget ansvar, varierande projekt och korta beslutsvägar med stora möjligheter att påverka?
Dina arbetsuppgifter hos oss
Som projektledare hos Norrlands Trähus har du en nyckelroll i företagets fortsatta utveckling. Du är en viktig länk mellan kunder, konstruktörer och produktionen. Som projektledare svarar du för att koordinera, planera och hålla en löpande dialog med berörda parter under projektens gång.Placeringsort är Östersund alternativt Hammerdal. Resor i tjänsten är regelbundet förekommande och då vanligtvis dagsresor.
Vem är du?
Vi söker dig med en relevant bakgrund utbildnings- och arbetserfarenhetsmässigt. Utbildning på universitets- eller högskolenivå är meriterande. Vi tror att du har erfarenhet från byggbranschen, kanske som platschef eller arbetsledare i något större byggföretag eller som projektingenjör. Som person är du en utmärkt relations byggare och du har en personlig pondus. Du har en hög grad av förståelse för byggprocessen liksom en god teknisk förståelse. Branschen går mot en högre digitaliseringsgrad varför det är meriterande om du har ett intresse/kunskaper inom det området. Du har en god förmåga att uttrycka dig såväl i tal som skrift. B-körkort.
Om Norrlands Trähus
Norrlands Trähus konstruerar, tillverkar och levererar kompletta trä- och husstommar som ytterväggar, bärande innerväggar, bjälklag, tak samt utfackningselement. Vi är i dagsläget ca 50 anställda och har fabrik i Hammerdal och kontor i Östersund. Läs mer: www.norrlandstrahus.se
Övrigt om anställningen:
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Östersund/Hammerdal
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Britta Kereby på 063-19 43 40 alternativt britta.kereby@onepartnergroup.se
. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
