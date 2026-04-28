Projektledare
Om tjänsten
Vill du leda projekt som gör verklig skillnad - i en industri där hållbarhet och utveckling står i centrum?
På Södra Cell i Värö driver vi ständigt utvecklingen framåt. Vi investerar, förbättrar och tänker nytt - och nu söker vi dig som vill vara med och leda våra projekt från idé till verklighet.
Som Projektledare hos oss får du en central roll i en verksamhet som ständigt utvecklas. Här arbetar du i en tekniskt avancerad miljö där samarbetet är starkt och där du har goda förutsättningar att driva projekt framåt med kvalitet och struktur.
Det här får du jobba med på Södra
I rollen som Projektledare ansvarar du för att driva projekt genom hela livscykeln - från planering till genomförande och uppföljning. Du rör dig mellan helikopterperspektiv och detaljnivå, och skapar struktur i komplexa sammanhang.
Du kommer bland annat att:
Leda och driva projekt inom det mekaniska området - med ansvar för tid, budget och kvalitet
Ta fram projektkalkyler, tidplaner, tekniska underlag och dokumentation
Vara tekniskt ansvarig i upphandlingar och samarbeta med både interna och externa parter
Säkerställa att projekten genomförs på ett säkert och hållbart sätt
Bidra med teknisk kompetens genom rådgivning, utredningar och utveckling av nya lösningar
Vara delaktig i standardisering och utveckling av våra arbetssätt
Hos oss är du inte bara projektledare - du är en nyckelperson som får människor, teknik och affär att fungera tillsammans.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med placering i Värö.
Vem söker vi?
Vi tror att du är en person som trivs i en roll med både ansvar och variation. Du har förmågan att driva ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt, samtidigt som du är lyhörd och inkluderande i samarbetet med andra.
Vi ser gärna att du:
Har en ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av projektarbete inom industriell verksamhet
Har erfarenhet av eller intresse för konstruktionsverktyg som PDMS/E3D
Vill vara med och stärka vår interna kompetens inom CAD-området
Har god förståelse för processer och produktionsmiljöer - gärna från massa- eller pappersindustrin
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Du är trygg i din kompetens, men också nyfiken och öppen för att lära nytt. Och du vet att de bästa resultaten skapas tillsammans med andra. Rollen innebär en spännande balans - du behöver kunna se helheten och fatta strategiska beslut, samtidigt som du ibland går ner på detaljnivå för att säkerställa kvalitet i leveransen.
Säkerhet är alltid i fokus i våra projekt, och du spelar en viktig roll i att skapa trygga och hållbara lösningar för både människor och anläggning.
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig rekryterare på kristina.tingdahl@sodra.com
.
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande chef Madelen Gerkens madelen.gerkens@sodra.com
eller på +46761051456.
Fackliga frågor hänvisas till:
Unionen - Anne-Christine Svensson, anne-christine.svensson@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 13 maj. Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälle
Södra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Så ansöker du
