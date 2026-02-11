Projektledare
2026-02-11
Nu söker vi ytterligare en projektledare till Höörs Fastigheter
Vill du vara en del av Höörs kommuns och Höörs Fastigheters fortsatta utveckling? Höörs Fastigheter förstärker sin projektorganisation och vi söker därför nu ytterligare en projektledare.
Är du redo för nästa steg och letar efter en ansvarsfull och inspirerande roll på ett fastighetsbolag där man får arbeta med spännande projekt från idé fram till förvaltning i nära samarbete med kollegor och hyresgäster?
Vill du arbeta på ett välmående bolag i en kommun som vill framåt och som står inför stora satsningar för att utveckla kommunens allmännytta och verksamhetslokaler? Tycker du detta låter spännande - då kan det vara dig vi söker!
Vi söker nu en projektledare för nybyggnationsprojekt, ombyggnationsprojekt och moderniseringar/omställningar i såväl bostäder som lokaler. Du driver projekten från idé till överlämning av färdig fastighet för framtida förvaltning. Vi letar efter en samarbets-, service- och resultatinriktad projektledare. Som projektledare hos oss erbjuds du att vara med på en spännande och rolig resa i en kommun som vill utvecklas och växa.
Om rollen
Som projektledare hos Höörs fastigheter har du en central roll i projektverksamheten, från idé till färdigställande. Du ansvarar för nybyggnation, ombyggnation och modernisering av både bostäder och lokaler.
Ditt ansvar sträcker sig från projektering till överlämning av färdiga projekt till förvaltningsorganisationen. Detta inkluderar budgetering, tidplanering, framtagning av förfrågningsunderlag, upphandling, projekteringsledning och byggledning. Du arbetar nära våra andra projektledare och övriga inom organisationen.
Vi har flera spännande projekt pågående eller i idéstadiet, bland annat:
Ombyggnad av Ringsjöskolan.
Nya verksamhetslokaler för Vård- och omsorgssektorn.
Om- och tillbyggnad av kommunhuset.
Ny ishall och handbollsarena.
Bostadsutveckling av kvarteret Lugnet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Upprätta projektkalkyler, tidplaner och projektbudgetar samt uppföljning och rapportering av dessa. Ta fram underlag för investeringsbeslut.
Upprätta förfrågningsunderlag enligt LOU med adminstrativa föreskrifter och rambeskrivning.
Upphandla, avropa och koordinera arkitekter, tekniska konsulter och entreprenörer.
Styrning gällande projektering, byggmöten, besiktningar inom projekten.
Leda framtagandet av bygglovshandlingar och kvalitetssäkra ansökningar om bygglov.
Samordning mellan hyresgäster/verksamheter och projektörer/entreprenörer, kontakt med myndigheter samt säkerställande av arbetsmiljön.
Leda samarbetet och kommunikationen med berörda kommunala verksamheter, hyresgäster och den egna förvaltningsorganisationen.
Du ingår i bolagens projektavdelning och du är direkt underställd bolagens VD.
Vem du är
Relevant akademisk examen, t.ex. byggingenjör från högskola/universitet.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom:Projektledning
Byggarbetsledning
Fastighetsförvaltning
Underhållsplanering
Alternativt: Annan ingenjörsutbildning eller motsvarande med mer arbetslivserfarenhet från entreprenörs- och fastighetsbranschen.
Minst 3 års dokumenterad yrkeserfarenhet av projektledning inom bygg- och fastighetsbranschen.
B-körkort (krav).
Obehindrad i tal och skrift i svenska.
Goda färdigheter inom Office-paketet.
God kännedom och färdigheter inom entreprenadjuridik.
Rollen kräver att du har goda ledaregenskaper och god problemlösningsförmåga. Vidare är du resultatinriktad och leveransorienterad, har en väl utvecklad förmåga att planera och strukturera samt vågar ställa krav och följa upp.
Du behöver kunna se vikten av att arbeta långsiktigt och planerat, ha en hög grad av uthållighet och klara av att befinna dig i en miljö med flera olika styrsignaler att ta hänsyn till.
Vi tror också att du är bra på att skapa förtroendefulla, långsiktiga relationer och att du är prestigelös och bra på att samarbeta - hos oss hjälps vi åt med stort och smått. Vi delar med oss av vår kunskap och ber om råd när vi behöver. Du förväntas aktivt bidra till att förstärka "vi andan" inom kommunkoncernen.
Som projektledare hos oss erbjuds du att vara med på en spännande resa i en kommun med god ekonomi som växer och ska framåt!
Vad Höörs Fastigheter erbjuder
En central roll i projektorganisationen där du får möjlighet att påverka utvecklingen av kommunens fastighetsbestånd och samhällsstruktur.
Möjlighet att driva stora och viktiga projekt som bidrar till kommunens tillväxt och serviceutbud.
Ett välmående bolag med engagerade kollegor, korta beslutsvägar och goda förutsättningar för samarbete.
En arbetsplats med tydlig samhällsnytta, stark framtidstro och kontinuerlig utveckling.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och trygga anställningsvillkor.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Höörs Fastigheter med Fasticon. Du söker tjänsten via länk i annonsen. För att säkerställa korrekt hantering av personuppgifter enligt GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post.
Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi använder tester som en del av processen och slutkandidaten kommer att genomgå bakgrundskontroll.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Malin Clavering, malin.clavering@fasticon.se
.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.fasticon.se
och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476), https://www.hoorfast.se/ Arbetsplats
Höörs Fastighets Lokal AB Kontakt
Malin Clavering malin.clavering@fasticon.se Jobbnummer
9737641