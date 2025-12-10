Projektledare
Weskill AB / Datajobb / Skellefteå Visa alla datajobb i Skellefteå
2025-12-10
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Weskill AB i Skellefteå
, Luleå
, Umeå
, Stockholm
, Borås
eller i hela Sverige
We<skill> är ett konsultföretag som erbjuder specialistkompetens för IT/tech-uppdrag inom både mjukvara- och hårdvara. Nu söker vi Projektledare till projekt/uppdrag hos kund(er) i Västerbotten och Norrbotten!
För detta uppdrag söker vi i första hand kandidater för anställning, men det finns även möjlighet för dig som underkonsult/frilansare att samarbeta med oss på projekt.
United in skills and passion
Vad vi erbjuder
En tillsvidareanställning med början i ett långsiktigt projekt hos kund.
En skräddarsydd löne- och förmånsmodell där du har möjlighet att välja mellan olika upplägg beroende på var i livet du befinner dig. Oavsett val är du med och sätter din löne- och förmånspaketering utifrån dina önskemål.
Fri personlig pensionsrådgivning samt övrig finansiell rådgivning förutom andra förmåner du själv har möjlighet att välja.
Möjlighet att jobba remote/flexibelt för att möta dina behov i största möjliga utsträckning.
Möjlighet att vara med och påverka företagets riktning och utveckling framåt.
Arbete inom ett konsultbolag med modern prägel där hållbarhet, flexibilitet och inkludering utgör en stor del av kulturen.
Om uppdraget
Exempel på arbetsuppgifter
Leda och koordinera IT-projekt från uppstart till avslut.
Ta fram projektplaner, tidplaner, budget och riskanalyser.
Facilitera workshops, kravdialoger, avstämnings- och planeringsmöten.
Arbeta med förstudier och behovsanalyser inför kommande satsningar.
Säkerställa tydlig dokumentation, rapportering och kommunikation till styrgrupper och intressenter.
Samordna interna team och externa leverantörer.
Stödja verksamheten i förändringsarbete vid införande av nya system och lösningar.
Följa upp projektets leveranser, kvalitet, kostnader och tidsramar.
Bidra till utveckling av projektmetodik och arbetssätt inom organisationen
KvalifikationerErfarenheter
Vi söker personer som har tidigare erfarenhet av liknande roll/roller i en större organisation. Du har erfarenhet av att jobba som Projektledare eller andra angränsande roller.
Kunskaper
Vi ser gärna att du täcker in följande:
PM3
Molntjänster
Språk: Svenska och engelska flytande i tal/skriftPubliceringsdatum2025-12-10Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som Projektledare ser vi ett behov av att du kan kommunicera tydligt och effektivt för att skapa en gemensam förståelse och undvika missförstånd. Du arbetar i en strukturerad arbetsmetod för att hålla ordning, prioritera rätt och driva flera aktiviteter parallellt. Rollen kräver också god problemlösningsförmåga för att snabbt kunna analysera utmaningar och hitta hållbara lösningar. Drivande ledarskap är viktigt för att motivera teamet och säkerställa att projekt fortsätter framåt.
Tillsammans ser vi dessa egenskaper som grunden för en effektiv och framgångsrik Projektledare!
Om WeSkill
We<skill> strävar efter att bli drömpartnern för både kund, medarbetare och samarbetspartners. Idag har vi flertalet kunder där vi levererar exempelvis systemutveckling, test- och kvalitetssäkring, IT-säkerhet, infrastruktur och automation m.m. Inom WeSkill arbetar vi främst i regionerna Skellefteå, Luleå, Umeå och Göteborg, men vi har även uppdrag i andra delar av Sverige.
WeSkills grundvärderingar handlar om inkludering, flexibilitet och hållbarhet. Det har alltid varit viktigt för oss att våra anställda känner att de kan vara sig själva och blir inkluderade i företaget och därmed en del av We:et i WeSkill. Genom att prioritera förmåner och flexibilitet för våra anställda skapar vi tillsammans ett hållbart arbetsliv där du får vara med att påverka din arbetssituation.
Vill du läsa mer om oss och hur vi jobbar kan du besöka vår karriärsida - https://karriar.weskill.se/
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Umeå/Skellefteå, Luleå
Omfattning: 100%
Kontakt: Per Bleckberg, 072-245 92 88 eller per.bleckberg@weskill.se
Sista ansökningsdatum: 16/12 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Weskill AB
(org.nr 559324-8130), https://weskill.se/ Kontakt
Per Bleckberg per.bleckberg@weskill.se 072-245 92 88 Jobbnummer
9636640