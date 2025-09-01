Projektledare
Är du en driven och lösningsorienterad projektledare med erfarenhet från bygg- eller VVS-branschen? Vill du vara en viktig del i ett växande team och bidra till vår framgång? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Rörmontering Kristianstad AB är ett installations- och serviceföretag som är verksamma och starkt förankrade i Kristianstadsregionen. Vi startade 1993, har idag 30 anställda och har många års erfarenhet från VVS-branschen med en stor samlad kompetens inom värme, vatten och sanitet. Genom att hela tiden utbilda vår personal säkerställer vi en hög kompetensnivå. Omsättning cirka 60 M SEK.
Vi växer och behöver utöka vårt team med en projektledare. I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Som projektledare hos oss kommer du att vara ansvarig för att leda och genomföra VVS-projekt från start till mål. Du kommer att hantera projektens ekonomi, tidsplanering och kommunikation med kunder och leverantörer. Idag består vårt team av tre projektledare och totalt 25 montörer, som projektledarna leder och fördelar arbetet till. Din roll är avgörande för att säkerställa att projekten genomförs effektivt, inom budget och enligt de höga kvalitetskrav vi ställer på våra leveranser.
I din roll ingår att:
• Leda och koordinera VVS-projekt från planering till slutförande.
• Ansvara för projektens ekonomi, tidsplanering och uppföljning.
• Kommunicera och bygga relationer med kunder, leverantörer och andra externa aktörer.
• Samordna arbetet mellan våra montörer, underentreprenörer och andra involverade parter.
• Säkerställa att alla projekt genomförs enligt gällande lagar, regler och kvalitetsstandarder.
• Lösa uppkommande problem och göra nödvändiga justeringar under projektens gång.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet som projektledare inom VVS- eller byggbranschen och som är självgående, strukturerad och har ett stort intresse för projektledning. Du har goda kunskaper i projektstyrning, ekonomi och uppföljning, och har förmågan att leda och motivera ett team för att uppnå gemensamma mål. Du är en naturlig ledare och ödmjuk som person men samtidigt trygg i din roll och inte rädd för att fatta de beslut som krävs. Du har ett gott affärsfokus och förmåga att skapa och vårda kundrelationer, samtidigt som du är kommunikativ och trivs med att samarbeta effektivt både internt och externt. Vi ser gärna att du har en relevant utbildning inom VVS, bygg eller projektledning, även om erfarenhet väger tungt. Du har god datorvana och van användare av något projektbaserat affärssystem. Vi använder oss av Hantverksdata.
Information och kontakt
Vi erbjuder en utvecklande tjänst i ett växande företag. Vi har ett positivt arbetsklimat med engagerade kollegor, konkurrensmässig lön och goda förmåner.
Tjänsten är på heltid med placering på vårt kontor i Kristianstad. Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Rörmontering Kristianstad med tillträde snarast efter överenskommelse.
Vi använder oss av löpande urval, så ansök redan idag! Du söker tjänsten på www.wikan.se
och sista ansökningsdag är den 22 september 2025. För mer information eller frågor, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johanna Fondell 044-590 65 02.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
