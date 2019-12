Projektledare - Spendrups Bryggeri AB - Maskiningenjörsjobb i Ludvika

Spendrups Bryggeri AB / Maskiningenjörsjobb / Ludvika2019-12-23Vill du arbeta med att driva projekt i ett modernt bryggeri som satsar på hållbarhet och långsiktigt företagande? Spendrups växer och behöver förstärka projektkontoret med en till projektledare!AvdelningenProjektkontoret ansvarar för projektportföljen inom Varuförsörjningen och har idag ca 80 pågående projekt i olika faser. Varuförsörjningen är den övergripande avdelningsbeteckningen för allt som rör framtagning och distribution av Spendrups produkter dvs Produktion, Logistik och Transport. För närvarande består projektkontoret av fem projektledare och en projektkoordinator. Projektkontoret ansvarar för företagets långsiktiga utveckling med hög fokus på att kunna ta rätt beslut för positiva framgångar.Tjänsten är placerad i Grängesberg men jobbar även mot projekt som drivs vid anläggningen i Hällefors.UppdragetDin uppgift blir att koordinera och driva projekt inom Varuförsörjningens olika ansvarsområden. Du som projektledare kommer att leda flera olika typer av projekt, det kan vara tekniska projekt som införskaffning av ny produktionsutrustning, byggnationer/renoveringar och hållbarhetsfrågor. I din roll arbetar du brett och kontaktytorna är många dels internt mot våra olika avdelningar samt externt mot entreprenörer och leverantörer.2019-12-23högskola/universitetsutbildning inom t.ex. teknik/byggingenjör alternativt erfarenhet som gett likvärdig kunskapprojektledarutbildningBas U & Bas P utbildningar och erfarenheter av byggprojektering är meriterandedu har god datorvana och kan hantera Office-paketet, CAD kunskaper är meriterandedu behärskar svenska och engelska i tal och skriftVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper vid rekryteringen. Som projektledare för flera projekt med olika inriktning behövs dels god förmåga att kunna samarbeta med andra samtidigt som du kan driva dina projekt självständigt och målinriktat. Du är lyhörd och fångar upp organisationens olika behov, önskemål, krav och begränsningar i projektets olika faser. Du förklarar och resonerar på ett pedagogisk och ödmjukt sätt. I och med vår verksamhets natur kan även vissa projekt ändras och behöva justera inriktning under resans gång och detta hanterar du på ett lösningsfokuserat och handlingskraftigt sätt.Din ansökanVi tar tacksamt emot ditt CV samt personliga brev där du beskriver dina kompetenser, erfarenheter och resultat på ett utförligt sätt. Vi kommer att gå igenom ansökningarna efter hand, men kommer inte ge besked eller bjuda in på intervju förrän efter att ansökningstiden är slut.Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser vill vi uppmärksamma sökande att slutkandidater efter sitt godkännande kommer att omfattas av en bakgrundskontroll.Samtliga tjänster på Spendrups omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. De avtal vi går under är Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Livsmedelsarbetareförbundet.Sista dag att ansöka är 6 januari 2020Tillträdesdag: efter överenskommelseVaraktighet/arbetstid: tillsvidare/heltid/dagtidPlaceringsort: GrängesbergFör mer information om tjänsten: Johan Folkesson, chef projektkontoret, tel: 024088082, Karin Eriksson, HR-specialist, rekrytering, tel: 0240-500197.Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Stolthet, Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.Välkommen in!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-01-06Spendrups Bryggeri AB5019135