Projektledare - Utveckling kommunalteknik
2025-12-10
Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Norbergs kommun står inför en viktig omställning när Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) avvecklas.
Vi söker därför en erfaren och driven projektledare som vill leda arbetet med att forma framtidens kommunaltekniska verksamhet och bidra till en hållbar och effektiv organisering av samhällsviktig infrastruktur.
Om kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret ansvarar för kommunens övergripande ledning, styrning och strategiska utveckling. Här arbetar vi nära politisk ledning och chefer inom områden som styrning och organisation, samhällsbyggnad, HR, digitalisering, kommunikation och krisberedskap. Målet är att skapa hållbara strukturer som stödjer kommunens långsiktiga utveckling.
Om uppdraget
I rollen som projektledare får du ett strategiskt och utvecklingsinriktat uppdrag med stor betydelse för kommunens framtid. Du leder projektet "Utveckling kommunalteknik" och ansvarar för att samordna, analysera och ta fram underlag som ligger till grund för politiska beslut om hur verksamheterna ska organiseras efter nuvarande kommunalteknikförbunds avveckling.
Arbetet innebär att navigera i komplexa frågor med flera parallella utredningsspår, där lagkrav, medborgarbehov och tekniska system ska vägas samman. Vid behov bistår du även kommunledningen i andra strategiska analyser.
Tjänsten är placerad på kommunledningskontoret, direkt under kommunchefen, som du även rapporterar till.
Kvalifikationer och kompetenser
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom samhällsplanering, statsvetenskap, teknik eller annan relevant inriktning. Du har även erfarenhet av att leda projekt eller processer inom offentlig sektor och är van vid kvalificerat utredningsarbete där analys, dokumentation och framtagande av beslutsunderlag ingår.
För rollen krävs mycket god förmåga att självständigt driva komplexa processer och att kunna strukturera, analysera och sammanfatta omfattande information. Du har en stark samarbetsförmåga och är trygg i att leda dialoger med olika typer av aktörer som skapar goda förutsättningar för framdrift och resultat. Du uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift och har lätt för att skapa förtroende och leda i förändring.
Det är meriterande om du har utbildning inom projektledning, förändringsledning eller organisationsutveckling. Erfarenhet av arbete i eller med den kommunala sektorn är en fördel, liksom kunskap om samhällsbyggnadsfrågor eller tekniska verksamheter såsom fastighet, VA, gata/park eller IT. Du är van att arbeta i komplexa teknikmiljöer, förstår beroenden mellan olika system och kan samordna flera aktörer för att säkerställa att helheten fungerar. Erfarenhet av organisationsutveckling samt framtagande av beslutsunderlag till politisk ledning är också värdefullt.
Vi erbjuder
Här erbjuds du möjligheten att driva, utveckla och forma viktiga förutsättningar för Norbergs kommuns framtida samhällsservice.
Rekryterande chef är frånvarande del av annonseringsperioden. Du är välkommen att kontakta HR vid eventuella frågor. Dina frågor kommer att tas emot och vidarebefordras, och återkoppling sker så snart som möjligt.
Projektanställning under 18 månader.
Om du har skyddad identitet
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt. Kontakta istället den rekryterande chefen direkt för vidare instruktioner om hur du kan lämna in din ansökan på ett säkert sätt.
Om du inte har kontaktuppgifterna till den rekryterande chefen kan du vända dig till HR via växeln 0223-290 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/61".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Norbergs kommun (org.nr 212000-2072)
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats Kommunledningskontoret
Kontakt HR 0223-29000
