Projektledare - Teknisk projektledning inom energi
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping
2025-09-17
Publiceringsdatum2025-09-17Beskrivning
Vi söker en erfaren teknisk projektledare till vår kunds verksamhet i Finspång.
Rollen innebär att ta ett avgörande ansvar i slutskedet av större projekt och säkerställa en framgångsrik leverans. Vår kund är en global aktör inom energiområdet och driver komplexa projekt som omfattar både gasturbin- och värmepumpslösningar.
Som konsult kommer du in i ett kritiskt skede och förväntas bidra med både tekniskt kunnande och ledarskap för att knyta ihop projektens olika delar.
Viktigt: Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund. Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med att skicka in ditt CV.Dina arbetsuppgifter
Leda ett tvärfunktionellt ingenjörsteam inom mekanik, el och styrkonstruktion.
Ansvara för teknisk projektledning i komplexa och långsiktiga projekt.
Säkerställa att kontraktskrav uppfylls och implementeras effektivt.
Samordna arbetet mellan interna funktioner, kunder och leverantörer.
Driva konstruktionsarbete både internt och externt, ofta i situationer utan standardiserade lösningar.
Kvalifikationer (skall-krav)
Ingenjörsexamen från teknisk högskola eller universitet.
Minst 6 års relevant arbetslivserfarenhet.
Teknisk bakgrund inom mekanik och process.
God förmåga att bygga nätverk och kommunicera på olika organisatoriska nivåer.
Förmåga att arbeta strukturerat, hantera parallella uppgifter och hålla deadlines.
Flexibilitet och anpassningsförmåga i föränderliga situationer.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande
Affärsmässighet
Förmåga att främja samarbete i en mångkulturell teknisk miljöAnställningsvillkor
Konsultuppdrag: du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Plats: Finspång, hybridmodell (blandning av kontor och distans).
Omfattning: 100% (heltid).
Uppdragsperiod: 1 november 2025 - 30 oktober 2026, med möjlighet till förlängning.
