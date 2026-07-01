Projektledare - Stockholm
Fortifikationsverket / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-01
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Fortifikationsverket befinner sig i en expansiv fas med flera nya initiativ och projekt. Våra kunder har ett växande behov av ändamålsenliga lösningar, snabbare leveranser och hög kvalitet i genomförandet. Därför söker vi nu flera erfarna projektledare som vill vara med och bidra till utvecklingen av framtidens anläggningar och stärka Sveriges försvarsförmåga.
Din vardag som Projektledare
Projektavdelningen ansvarar för Fortifikationsverkets bygg- och anläggningsinvesteringar. Avdelningen består av stabs- och stödenheter samt flera operativa enheter och har idag cirka 140 medarbetare, varav cirka 90 är projektledare. Avdelningen växer kontinuerligt i takt med våra kunders behov.
Den aktuella enheten ansvarar för projekt inom region Mitt. Vår verksamhet finns på flera orter inom regionen och tjänsteställe är Stockholm. För närvarande sitter vi i tillfälliga lokaler i centrala Stockholm.
Vår värdegrund är utgångspunkten i samarbetet med varandra, våra kunder och samarbetspartners. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och eftersträvar en arbetsplats med lika rättigheter och möjligheter för alla.
Som projektledare bygg leder du komplexa bygg- och anläggningsprojekt från tidiga skeden till färdig anläggning. Du ansvarar för att omsätta mål och behov till konkreta projektplaner samt säkerställer att projekten genomförs med rätt kvalitet, inom givna tids- och kostnadsramar.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som projektledare leder du självständigt investeringsprojekt inom bygg och anläggning. Projekten är komplexa, består av både om- och nybyggnation, under och/eller över mark.
I rollen ingår att:
Leda och samordna bygg- och anläggningsprojekt från tidiga skeden till färdig anläggning
Ansvara för projektens tid, kostnad, kvalitet, miljö och funktion
Medverka vid upphandling av konsulter och entreprenörer
Ansvara för kund- och myndighetskontakter samt agera beställaransvarig
Samordna olika aktörer och säkerställa framdrift i projekten
Bidra till utveckling av arbetssätt och metoder inom projektverksamheten
Resor inom region Mitt förekommer i tjänsten.Kvalifikationer
Minst 10 års erfarenhet av att självständigt leda investeringsprojekt inom bygg- och fastighetsbranschen
Universitets- eller högskoleexamen inom bergteknik, energiteknik, samhällsbyggnad, byggteknik, väg och vatten eller motsvarande. Alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig på universitetsnivå.
Erfarenhet av ansvar för tid, kostnad, kvalitet, miljö och funktion
Erfarenhet från kommun, myndighet, byggbolag, konsult eller entreprenör
Kunskap inom kostnadsbedömning och anbudskalkylering
Kunskap inom entreprenadjuridik samt LOU och/eller LUF
Erfarenhet av ledarskap
God administrativ IT-vana
Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Hög säkerhetsmedvetenhet
B-körkort
Meriterande
Fortifikatorisk utbildning eller kunskap inom befästningsteknik
Kunskap inom säkerhetsskydd
Erfarenhet av arbete inom försvar, totalförsvar eller försvarsmyndighet
Erfarenhet av fortifikatoriskt och fysiskt skydd av byggnader och anläggningar
Erfarenhet som uppdragsledare/teknikansvarig inom projekt med fokus på bergteknik
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har en hög säkerhetsmedvetenhet.
För att lyckas i rollen har du god samarbetsförmåga och arbetar väl tillsammans med olika aktörer. Du är strukturerad, planerar och driver ditt arbete metodiskt samt håller deadlines med bibehållen kvalitet. Du är lösningsorienterad och kan hantera komplexa utmaningar på ett effektivt sätt. Vidare är du trygg och stabil, agerar professionellt även under press och skapar förtroende i dina samarbeten.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Stockholm. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 31 juli 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Jenny Evred 010-44 45 713 eller rekryteringsspecialist Oliver Ljungman 010-44 45 806. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Då annonseringen sker under rådande semestertider vill vi informera om att urvalsarbetet kommer att påbörjas först efter att ansökningstiden har löpt ut den 31 juli.
Därefter planerar vi att påbörja intervjuer från och med vecka 34. Vi tackar för ert tålamod och ser fram emot att ta del av era ansökningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
103 16 STOCKHOLM Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9986207