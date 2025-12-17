Projektledare - Sjöbo Elnät Service
2025-12-17
Vill du bidra till framtidens trygga och hållbara elnät?
Vi söker nu en projektledare som vill spela en nyckelroll i planering och förberedelse av våra projekt inom elnätsutbyggnad och underhåll på Sjöbo Elnät.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Om rollen
Som projektledare hos oss ansvarar du för helheten i projekten. Ta fram kompletta arbetsunderlag för våra entreprenörer och montörer. Du arbetar nära våra projektledare, arbetsledare, elmontörer och externa aktörer för att säkerställa att våra projekt genomförs säkert, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.Arbetsuppgifter
* Utföra fältbesök och kartlägga förutsättningar i kommande projekt
* Ta fram tekniska beskrivningar, ritningar och kalkyler
* Leda och samordna kontakter med entreprenörer, markägare och myndigheter
* Beställa material och följa upp leveranser
* Säkerställa att projekten följer gällande standarder, regler och miljökravKvalifikationer
Vi söker dig som
* Har utbildning inom elkraft, eldistribution eller motsvarande erfarenhet
* Gillar att arbeta självständigt och strukturerat
* Trivs i en roll där du kombinerar kontorsarbete med fältarbete
* Är kommunikativ, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut
* Har B-körkort
Vi erbjuder;
• En viktig roll i ett samhällskritiskt företag
• Möjlighet att påverka och utveckla våra framtida elnätslösningar
• Stort eget ansvar och varierande arbetsdagar
• Utvecklingsmöjligheter och utbildning och goda karriärmöjligheter
• Ett välkomnande team med professionella och engagerade kollegor
ÖVRIGT
Ansökan och frågor
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Enhetschef Patrik Malmros på 0791-43 44 02 eller patrik.malmros@sjoboelnat.se
Företaget har kollektivavtal via kommunala företagens arbetsgivareorganisation - Sobona. Ersättning
Sjöbo Elnät AB
Enhetschef
Patrik Malmros patrik.malmros@sjoboelnat.se 0791-43 44 02
