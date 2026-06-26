Projektledare - Samhällsbyggnad
Devotum AB / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-06-26
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För vår kunds räkning söker vi just nu en Samordnande projektledare inom samhällsbyggnad. Uppdraget är på heltid och förväntas starta omgående och pågå till och med 2026-12-31 med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren och driven samordnande projektledare för ett strategiskt uppdrag kopplat till en omfattande samhällsetablering av nationellt intresse.
Uppdraget innebär att leda och samordna arbetet kring en komplex tillstånds- och prövningsprocess där flera myndigheter, regionala aktörer och interna verksamheter är involverade. Rollen har ett tydligt fokus på samordning, struktur och kommunikation och kräver ett professionellt, neutralt och rättssäkert arbetssätt.
Du kommer att vara en nyckelperson i organisationens arbete med att säkerställa en väl fungerande samordning genom hela processen. Uppdraget omfattar både intern koordinering och extern samverkan med olika intressenter.
Du ansvarar bland annat för att:
Leda och samordna organisationens arbete i den aktuella etableringsprocessen.
Samordna berörda verksamheter såsom samhällsbyggnad, miljö, ledning, juridik och kommunikation.
Vara kontaktperson gentemot statliga myndigheter, regionala aktörer och andra externa parter.
Följa och stödja arbetet genom olika skeden av ansöknings- och tillståndsprocessen.
Samordna remisser, kompletteringar och återkopplingar.
Säkerställa tydlig intern information och ta fram beslutsunderlag till politisk ledning.
Ansvara för saklig och faktabaserad extern kommunikation gentemot invånare, media och andra intressenter.
Bidra till väl fungerande processer, dokumentation och struktur.
Start: Omgående Slut: 2026-12-31 (med möjlighet till förlängning) Omfattning: 100%, 40 timmar i veckan Placering: En mindre kommun i Östergötland Arbetsform: På plats
Om dig
Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Har akademisk utbildning inom exempelvis samhällsplanering, samhällsbyggnad, statsvetenskap eller motsvarande.
Har flerårig erfarenhet av projektledning eller samordning i komplexa uppdrag.
Har erfarenhet från offentlig sektor eller arbete i politiskt styrda organisationer.
Har dokumenterad erfarenhet av myndighetskontakter och större samverkansprocesser.
Har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Arbetar självständigt, strukturerat och med hög integritet.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Erfarenhet av samhällsbyggnads- eller planeringsfrågor.
Erfarenhet av större etablerings-, infrastruktur- eller energiprojekt.
Erfarenhet av att leda komplexa projekt med många intressenter.
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef:
Nina Ghassemi - nina.ghassemi@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979557-2073936". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
602 38 (visa karta
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602 38 NORRKÖPING Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
9981860