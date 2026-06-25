Projektledare - Lokalnät
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Åtvidaberg Visa alla elektronikjobb i Åtvidaberg
2026-06-25
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, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
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Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en Projektledare som vill vara med på resan! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som Projektledare kommer du arbeta i våra stora serviceavtal inom distributionsnät med underhåll av frilednings- och jordkabelnät inom olika spänningsnivåer.
I rollen som Projektledare förväntas du skapa goda förutsättningar för teknikerna i fält och driva arbetet framåt med fokus på säkerhet, kvalitet och engagemang. Du bidrar till verksamhetens utveckling och stärker samarbetet med kunder och leverantörer. Säkerheten kommer alltid först inom Vattenfall Services och tillsammans skapar vi Sverige säkraste arbetsplats!
Du arbetar främst från kontoret men är även ute på site. Arbetet är självständigt men samtidigt krävs stort fokus på samarbete och kommunikation med såväl interna som externa aktörer.
Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för affärsmässig planering samt genomförandet av projekten genom arbetsledning och koordinering.
Informera och rapportera om projektets status till beställare.
Ansvara för det ekonomiska utfallet i projekten/uppdragen samt hantera avslut och uppföljning på ekonomin.
Medverka på byggmöten och i förhandlingar med kund.
Riskhantering
Bidra aktivt till att vi tillsammans skapar Sveriges säkraste arbetsplats.
Resor är en naturlig del av arbetet som Projektledare. Projekt inom serviceavtalen kräver kortare dagsresor inom det närmaste geografiska området.
Kravspecifikation
Som Projektledare hos oss kommer du vara teknikernas främsta kontakt för arbetet som utförs i fält. Ledarskap är en stor del av vardagen och därför söker vi dig som har ett problemlösande och coachande angreppssätt.
Utöver ledarskap är en stor del av arbetet att självständigt kunna driva projekten framåt. Vi söker därför dig som vill ta ansvar och som har ett stort engagemang för dina uppdrag. Du motiveras av att erbjuda service och kvalitet gentemot dina kollegor och kunder, du agerar affärsmässigt med ett gott entreprenörskap och du skulle aldrig låta lönsamhet gå före säkerhet. Hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först!
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En avklarad gymnasial utbildning eller högre, gärna inom elkraft, teknik, ekonomi eller annat relevant område.
Arbetslivserfarenhet av arbetsledning eller projektledning.
Arbetslivserfarenhet inom elkraftsområdet alternativt övergripande elkännedom är meriterande men inte ett krav.
Erfarenhet från entreprenadbranschen är meriterande.
Datorvana (Office-paketet) samt vana av processtyrt arbete i ärendehanteringssystem.
B-körkort, då resor över dagen förekommer i tjänsten.
God kunskap i svenska språket, både i tal och skrift. Engelska är meriterande.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Åtvidaberg
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Mats Lundsell 0724653462
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Anders Nielsen anders1.nielsen@vattenfall.com
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Alma Svensson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Under semesterperioden kan återkopplingen på frågor vara fördröjd.
Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Järnvägsgatan 8 (visa karta
)
597 30 ÅTVIDABERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åtvidaberg Jobbnummer
9978505