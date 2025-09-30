Projektledare - Klimatneutrala Kalmar
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2025-09-30
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Kommunledningskontoret i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Till enheten Hållbarhet, klimat och kvalitet på Kommunledningskontoret söker vi en vikarierande projektledare då nuvarande går på föräldraledighet. Du kommer till en arbetsgrupp med hög kompetens, omtanke och driv med ett gemensamt uppdrag, att bidra till hållbar utveckling och framtid i hela kommunen. Dina närmsta kolleger arbetar som strateger, verksamhetsutvecklare och samordnare med kunskap inom olika delar av hållbar utveckling, kvalitets- och verksamhetsutveckling och internationell samverkan/EU-program.
Kalmar kommun är sedan 2022 en av 23 kommuner i Sverige som tagit på sig ledartröjan i arbetet med klimatomställningen och har som mål att fortsätta vår del i detta genom en ny treårig projektperiod inom det nationella strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.
I ditt uppdrag som projektledare ingår att:
* Leda och koordinera projektaktiviteter
* Dokumentera och sprida information om arbetets olika delar
* Förbereda och genomföra möten och workshops
* Följa upp projektekonomin och samordna redovisningar samt bidra till metodutveckling och projektkunskap
* Fånga upp initiativ från kommunens verksamheter och bidra i nya projektansökningar
* Bidra till extern och intern kommunikation inom klimatomställning
I din roll har du ett nära samarbete med representanter från ekonomi och kommunikation men framför allt, övriga förvaltningar och våra bolag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har din bas i miljöfrågor med en utbildning på högskole-/universitetsnivå inom hållbar utveckling, miljö och/eller klimat eller liknande som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Du har erfarenhet av projektledning och är strukturerad med en mycket god förmåga till planering, organisering och uppföljning och du har lätt för att identifiera och inspirera intressenter och samverkanspartners. Du är kvalitetsmedveten med en förmåga att kunna se till helheten. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och förstår hur en sådan fungerar. Vi tror också att du är en person som tycker om att interagera med många olika typer av människor och att vara en inspiratör för klimatomställning och hållbar utveckling.
Enheten arbetar i team och ser det som en självklarhet att man hjälper varandra kollegialt. Därför är det viktigt att du är lagspelare med god samarbetsförmåga men också kan arbeta självständigt med driv och utifrån egna initiativ.
Kalmar kommun strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår kommun. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund som kan bidra till att vi kan uppfylla vår vision om ett Kalmar för alla. För att klara denna roll på bästa sätt krävs mycket goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och verbalt.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280343". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Hållbarhetsstrateg Klimat och miljö
Elvira Laneborg 010-35 20 174 Jobbnummer
9532147