Projektledare - Hälsodiplomati
2026-04-09
Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?
"The Partnership for International Politics and Diplomacy for Health" är ett samarbete mellan Handelshögskolan och Karolinska Institutet. Fokus är att bättre förstå och kunna navigera i globala och regionala politiska kontexter och processer av betydelse för hälsoutvecklingen i världen. Projektet innehåller fyra delar - en Exekutivutbildning, ett internationellt nätverk av akademiska institutioner, en forskningskomponent samt en policy och påverkanskomponent. Initiativet har redan rönt stor internationell uppmärksamhet.
Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med målet att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen ansvarar för tre internationella mastersprogram och forskarna deltar aktivt i undervisning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå.
Din roll
Som projektledare håller du samman "Partnership" arbetet. Du rapporterar till en styrgrupp med två co-directors samt representanter från Karolinska Institutet och Handelshögskolan. I teamet ingår för närvarande fem deltids kollegor liksom en administratör också på deltid.
Koordinering av den sammantagna verksamheten; övergripande samordning, veckomöten och strategiska planeringsmöten.
Lång- och kortsiktig verksamhetsplanering, budgetering och rapportering.
Resursmobilisering.
Extern kommunikation.
Planering, samordning och stöd av och till Exekutiv Programmet "International Politics and Diplomacy for Health" (som leds av två co-directors).
Olika former av "outreach events" i samband med internationella möten t.ex. panelsamtal eller workshops syftandes till att utveckla intresse och kapacitet för hälsodiplomati.
Kontinuerlig samverkan med de kollegorna i teamet som ansvarar för arbetet med det globala nätverket respektive för forskningsfrågor samt policy- och påverkansarbetet.
Vem är du?
Du ska ha:
Arbetat med utrikespolitik och diplomati.
Mastersexamen i statsvetenskap eller internationella relationer.
Dokumenterad erfarenhet om det internationella hälsosystemet och det pågående reformarbetet.
Dokumenterad erfarenhet från resursmobilisering.
God kunskap om svenska och internationella privata aktörer.
Projektledning, management och organisationsutveckling.
Flytande kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Du får gärna ha en bakgrund som statsvetare eller inom internationella relationer.
Vi söker dig som kan arbeta snabbt och dynamiskt i en miljö som snabbt utvecklas och förändras. Och där du förväntas ta egna initiativ, klara korta deadlines liksom flera parallella processer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Visa tydligt i din ansökan hur du har arbetat med ovanstående och beskriv vad din roll har varit.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973), https://ki.se/om-ki/jobba-pa-ki
Tomtebodavägen 18A (visa karta
)
171 77 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Anders Nordström anders.nordstrom.2@ki.se
9845365