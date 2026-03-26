Projektledare - Flygteknisk Integration
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-03-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i teknikens absoluta framkant och bidra till att utveckla och säkerställa funktionaliteten i framtidens flygsystem? Nu söker vi en driven projektledare till en roll där du blir navet i några av kundens mest komplexa integrationsprojekt.
Om rollen
Som projektledare inom i den här rollen leder du integrationsprojekt av vapen, sensorer, bränsletankar och andra yttre laster på den nya versionen av flygplan. Du ansvarar för hela kedjan från tidiga studier till färdig certifiering och arbetar nära flera teknikområden, såsom flygteknik, strukturanalys, konstruktion, inköp och externa leverantörer. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativt arbete där du säkerställer att krav uppfylls, risker hanteras och att projektet når sina milstolpar.
Arbetet innebär omfattande dokumentation och kräver att du kan samla in, granska och sammanställa tekniskt underlag från många discipliner. Du representerar projektet i interna forum samt i dialog med kund och leverantörer och du ansvarar för att hålla ihop rapportering, statusuppdateringar och förberedelser inför beslut. Rollen kan även innebära deltagande i testkampanjer på olika provflygsplatser, både nationellt och internationellt, där flygprov och verifiering genomförs.
Vi söker dig som:
Har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning med en teknisk inriktning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Har minst 1 års relevant arbetslivserfarenhet från exempelvis en teknisk roll
Har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Är strukturerad, ansvarstagande och trivs i en roll med många kontaktytor
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Meriterande
Erfarenhet av verktyg som GANTT, Jira, MS Project, Antura eller liknande
Erfarenhet av kalkylarbete och planering
God systemförståelse och förmåga att snabbt sätta sig in i nya verktyg
Intresse för militära system, flygteknik eller försvarsmateriel
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
Driven och självgående, med förmåga att ta beslut även när förutsättningarna inte är helt klara
Kommunikativ och relationsskapande, trygg i att leda och samordna många kontaktytor
Strukturerad och problemlösare, med förmåga att hantera komplex information
Om vår kund
Hos vår kund kommer du bli del av en växande utvecklingsorganiation. De är en innovativ leverantör av flygvapensystem i världsklass. De har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Här bedrivs det utveckling, forskning och produktion av flygplanssystem.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du att vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos vår kund.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Sofia Flogén via e-post: sofia.flogen@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos vår kund. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsvillkor
Start: enligt överenskommelse
Arbetstider: kontorstider med flex
Ort: Linköping
Omfattning: 100% heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52306_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Sofia Flogén sofia.flogen@framtiden.com Jobbnummer
9821874