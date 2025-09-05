Projektledare - Fastighetsutveckling och byggnation
Som projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Vi söker en erfaren och drivande projektledare med fokus på fastighetsbyggnation. I denna roll får du en central position där du bidrar till att identifiera och utveckla nya projektmöjligheter i linje med verksamhetens mål och strategier.
Du ansvarar för att ta fram affärs- och projektplaner, kalkyler och beslutsunderlag samt utveckla och genomföra projektplaner och tidslinjer. Med en strukturerad arbetsmetodik övervakar du budgetar och säkerställer kostnadseffektivitet genom hela processen.
Rollen innebär att driva projekt i tidiga skeden, inklusive förstudier, analyser och dialog med berörda parter. Du samordnar tvärfunktionella team, för dialog med myndigheter, samarbetspartners och andra externa aktörer samt säkerställer framdrift i projektets olika faser. Vid behov leder du fastighetsutvecklingsprojekt från idé till färdigställande, i nära samarbete med arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och andra intressenter.
För att lyckas i rollen behöver du en kombination av teknisk kompetens, affärsmässighet och starka ledarskaps- och kommunikationsförmågor.
Placeringsort för tjänsten är Gävle eller Solna.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer är planerade att genomföras via skype vecka 42.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har en stark förmåga att bygga och upprätthålla långsiktiga relationer med intressenter. Du arbetar självständigt, tar initiativ och driver projekt framåt med ett strukturerat och organiserat arbetssätt som säkerställer att tidsramar och budget hålls. Med dina starka förhandlings- och kommunikationsförmågor kan du skapa goda samarbeten och bygga förtroende hos olika intressenter. Du har dessutom utmärkta ledarskaps- och projektledningsförmågor och trivs i en dynamisk miljö där du kan hantera flera projekt samtidigt.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp inom fastighetsutveckling, byggledning eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
mångårig erfarenhet av projektledning inom byggprojekt
kunskap om lagar och regler inom fastighetsutveckling, inklusive PBL och detaljplaneprocesser
Det är meriterande om du har
erfarenhet av hållbarhet och miljöfrågor inom byggprojekt
erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågorSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
