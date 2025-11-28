Projektledare - Fastighetsautomation & VVS
2025-11-28
Område Sjukhusfastigheter SU (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), som är en del av Västfastigheter bygg och förvaltning, ansvarar för kundrelationerna, fastigheterna, dess tekniska system och utveckling för att skapa trygga och robusta lokaler i en samhällsviktig verksamhet.
Nu söker vi två nya projektledare som ska driva projekt inom fastighetsautomation och VVS - en till Östra sjukhuset och en till Sahlgrenska sjukhuset. Här får du arbeta i ett härligt team med olika professioner där ni samarbetar och har stöd i varandra för att säkerställa och upprätthålla byggteknisk standard! Dina arbetsuppgifter
Som projektledare hos oss kommer du att leda projekt inom fastighetsautomation och/eller VVS. Du fungerar som byggherre- och beställarombud och är den som driver och ansvarar för investerings-, reinvesterings- och underhållsprojekt från tidigt skede till färdig byggnation. Rollen är bred då projekten varierar i storlek och komplexitet samt att du kommer driva flera parallella projekt samtidigt. Du medverkar vid förstudier, ansvarar för genomförande och överlämning av färdigt projekt. Vidare ansvarar du för upphandling/avrop av erforderliga konsulter och entreprenörer samt säkerställer deras leveranser. Ditt ansvarsområde inkluderar uppföljning av projektens mål gällande resultat, budget, tid, kvalitet, energi, miljö och återbruk.
En viktig del av din roll är att upprätthålla och säkerställa en god kunddialog. Du rapporterar till projektägaren och projektens styrgrupper, och samverkar med arbetsgrupper bestående av både de som ska verka i våra byggnader och specialister i branschen. Du ansvarar även för myndighetskontakter, säkerställer att nödvändiga tillstånd erhålls och att lagar och krav efterföljs. Du utför projekten med stöd och samordning av interna tekniska resurser samt externa resurser, för att upprätthålla vår byggtekniska standard. Vid behov kan du även komma att driva olika byggprojekt.
Du utgår från vårt aktivitetsbaserade kontor på Regionens Hus i Göteborg, men eftersom projekten drivs från våra projektkontor ute på sjukhustomterna kommer din arbetsplats variera beroende på projektens behov. Resor ingår därmed i tjänsten, och där det är möjligt använder vi kollektivtrafik vid resande.
Även om din organisatoriska placering kommer vara på en av enheterna kan du komma att driva projekt på andra sjukhustomter inom området, då en stor samverkan sker mellan sjukhusen. Kvalifikationer
Du är utbildad civil- eller högskoleingenjör inom fastighetsautomation och/eller VVS, alternativt har annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Du är van och trivs med att självständigt leda tekniska projekt inkluderat budgetansvar, ekonomisk styrning och uppföljning samt att bygga upp en projektorganisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av byggentreprenader, gärna med inriktning på samverkan och kunskaper i entreprenadjuridik.
Du trivs med mycket ansvar och förstår vikten av att alltid ha med dig helhetsperspektivet. Vi söker dig med handlingskraft och som har förmåga att skapa en god kollegial arbetsmiljö. Som person värdesätter du att få arbeta tillsammans med engagerade kollegor, och du ser positivt på att dela med dig av din kunskap, och lära av varandra. Gemensamt ansvar för att verksamheten levererar är en självklarhet för dig. Du är driven och självgående, och har lätt för att organisera ditt arbete och planera på ett effektivt sätt. Du har förmågan att fatta beslut och agera utifrån de ansvarsområden och mandat du har.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella för en första intervju. Första intervjuerna är planerade till 12-14 januari, så gör gärna en markering i kalendern redan nu.
I rekryteringsprocessen används personlighets- och färdighetstest i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer.
Varmt välkommen med din ansökan senast 14 december!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
