Projektledare - Fastighet
Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!
Kommunledningsförvaltningen, Driftenhet Fastighet
Publiceringsdatum: 2026-05-15
Vill du ha ett utvecklande och omväxlande arbete tillsammans med goda kollegor? Om du är
serviceinriktad och vill arbeta med kommunala fastigheter kan vi erbjuda en attraktiv tjänst!
Du ingår i fastighetsenheten på tekniska avdelningen med ett tjugotal medarbetare. Olofströms kommun har ett fastighetsbestånd på ca 85 000 kvadratmeter. Fastighetsbeståndet består till stor del av skolor och förskolor men även av kultur- och fritidsanläggningar.
Projektledare fastighet - Olofströms kommun
Vill du arbeta med samhällsutveckling och driva bygg- och fastighetsprojekt som gör verklig skillnad? Nu söker vi en projektledare till vår fastighetsavdelning!Om tjänsten
Som projektledare hos oss har du en central roll i att driva fastighetsprojekt från idé till färdig byggnad. Du ansvarar för hela processen - från förstudie och projektering till genomförande och uppföljning. Projekten omfattar både nybyggnation och ombyggnation (ROT-projekt).
Du arbetar aktivt med att säkerställa kostnadseffektiva lösningar och ett långsiktigt hållbart nyttjande av kommunens resurser.
Utöver projektledning bidrar du även i strategiska fastighetsfrågor och stödjer verksamheten i långsiktig planering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och driva bygg- och fastighetsprojekt i alla skeden
Säkerställa leverans av projekt avseende tid, kostnad och kvalitet
Arbeta aktivt med kostnadsstyrning och kostnadseffektiva lösningar
Ansvara för projektbudget, prognoser och ekonomisk uppföljning
Samordna interna och externa aktörer
Ta fram kalkyler och beslutsunderlag
Följa upp och återrapportera projekt
Skriva och föredra ärenden till nämnd
Medverka i investeringsprocessen
Du kommer även att arbeta med:
Underhållsplanering med fokus på kostnadseffektivitet över tid tillsammans med kollegor
Hyresavtal (inhyrning och uthyrning)
Förvaltning av fastighetsrelaterad informationKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom bygg, fastighet eller samhällsbyggnad - eller motsvarande erfarenhet
Flerårig erfarenhet av projektledning inom bygg- eller fastighetsområdet
Erfarenhet av att driva projekt inom både nyproduktion och ombyggnation/ROT
God kunskap om entreprenadjuridik, AB 04 och AB 06
Utbildning BAS-P
God förståelse för ekonomi, kalkyler och budgetuppföljning
Förmåga att arbeta strukturerat och kostnadsmedvetet
B-körkort
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från offentlig verksamhet
Kunskap om LOU
Erfarenhet av att arbeta med politiskt styrda organisationerDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
Strukturerad och drivande
Ansvarstagande med tydlig projektledarprofil
Analytisk med ett starkt kostnadsmedvetet förhållningssätt
Kommunikativ och trygg i dialog med olika målgrupper
Bra på att samarbeta och skapa förtroende
Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete där du får vara med och forma framtidens Olofström genom hållbar och kostnadseffektiv fastighetsutveckling.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan utgångstid så vänta inte med din ansökan!
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal!Så ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt till dig som är försäljare
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
