Projektledare - Etablering av Supportfunktion
Quest Consulting Sverige AB / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-06-26
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Vi söker nu en senior projektledare till ett omfattande digitaliserings- och transformationsprogram inom en av Sveriges största offentliga verksamheter med fokus på samhällsviktig service. Uppdraget är en del av ett större program där flera centrala IT-områden utvecklas parallellt och där du får en nyckelroll i att etablera programmets framtida supportfunktion.
Detta är ett konsultuppdrag med start så snart som möjligt och löper till juni 2027, med goda möjligheter till förlängning.
Om uppdraget
Som projektledare ansvarar du för att planera, leda och etablera en modern supportfunktion som ska stödja programmets användare, verksamhet och externa leverantörer. Rollen kombinerar strategiskt arbete med operativt genomförande och innebär ett nära samarbete mellan verksamhet, IT och flera olika projektströmmar.
Du kommer att driva arbetet från planering och processdesign till implementation och överlämning till förvaltning.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Leda etableringen av programmets supportfunktion
Definiera målbild, arbetssätt och supportprocesser
Utforma incident-, ärende- och eskaleringsprocesser
Ta fram SLA, rutiner och supportdokumentation
Säkerställa en effektiv överlämning mellan projekt och förvaltning
Ta fram onboardingprocesser, utbildningsmaterial, guider och checklistor
Koordinera verksamhet, IT och externa leverantörer
Driva kommunikation och förändringsarbete kopplat till införandet
Ansvara för projektplanering, riskhantering, budgetuppföljning och statusrapportering
Säkerställa kvalitet, struktur och leverans enligt projektets mål
Vi söker dig som har
Minst 10 års erfarenhet av projektledning inom IT eller etablering av supportfunktioner
Erfarenhet av att leda strategiskt och operativt arbete inom IT Service Management (ITSM)
Flera års erfarenhet från större organisationer med komplex IT-miljö
Erfarenhet från hälso- och sjukvård eller annan regulatoriskt styrd verksamhet
God vana av att samarbeta med både verksamhet och tekniska team
Ett strukturerat arbetssätt med fokus på kvalitet, riskhantering och leverans
Mycket god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
Meriterande
Det är extra meriterande om du har erfarenhet av:
Etablering eller utveckling av större supportorganisationer
Förstudier och utredningar inom support- eller servicedeskverksamhet
Framtagning av onboardingprocesser och utbildningsmaterial
Upphandling och införande av ärendehanterings- eller Contact Center-lösningar
Supportverksamhet med höga tillgänglighetskrav (24/7)
COPC-certifiering
Som person
Vi tror att du är en trygg och erfaren projektledare som trivs i komplexa miljöer där många intressenter behöver samordnas. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och har en god förmåga att skapa engagemang och driva förändring. Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett operativt fokus och säkerställer att arbetet leder till konkreta resultat.Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
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172 65 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Jobbnummer
9981517