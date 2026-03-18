Projektledare - Energi och Industri
Därför är detta jobb för dig Du trivs i en ledande roll där du tar ansvar för hela projektets resa - från tidiga skeden till genomförande och leverans. I tekniskt komplexa miljöer inom energi och industri drivs du av att skapa struktur, hantera intressenter och säkerställa att projekt når sina mål med rätt kvalitet och säkerhet.
Som projektledare hos oss får du en central roll i att driva projekt från start till mål och samordna olika aktörer i några av de mest reglerade verksamheterna, främst inom kärnkraft och kraftvärme. Projekten kan handla om underhållsinsatser, större komponentbyten eller anläggningsförändringar - där din förmåga att hålla ihop helheten gör skillnad på riktigt.
Du kommer inte att vara ensam. Allt vi gör, gör vi tillsammans. Här arbetar du sida vid sida med kollegor som bryr sig - om kunderna, projekten och varandra. Vi bygger vår kultur på tillit, samarbete och öppenhet, vilket skapar en miljö där du kan leda med både struktur och hjärta. Vi möts ofta i erfarenhetsforum och projektgrupper där vi delar kunskap, fångar lärdomar och utvecklar gemensamma arbetssätt.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Ansvarsområden
Leda projekt genom hela livscykeln - från förstudie och planering till genomförande och avslut
Ansvara för projektets tid, kostnad, kvalitet och riskhantering
Samordna och leda projektteam samt externa leverantörer och entreprenörer
Säkerställa att projektet följer relevanta regelverk, standarder och säkerhetskrav
Driva och följa upp projektets framdrift samt rapportera till styrgrupp och andra intressenter
Hantera förändringar, avvikelser och risker på ett strukturerat sätt
Bidra till utveckling av arbetssätt och processer inom projektledning
Kvalifikationer Vi söker dig som är en kommunikativ och utåtriktad person, som trivs med att samarbeta och bygga starka relationer. Du drivs av att lösa problem och skapa ordning och reda. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis energiteknik, elektroteknik, maskinteknik, processteknik eller liknande
Minst 5-6 års erfarenhet av projektledning, gärna inom energi, kärnkraft eller annan reglerad industri
Erfarenhet av att leda projekt i tekniskt komplexa miljöer
Erfarenhet av större projekt (ca 30-100 MSEK)
God kunskap inom projektstyrning och planeringsverktyg, t.ex. Primavera
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande:
Certifiering inom projektledning, t.ex. PMP
Erfarenhet av affärssystem som SAP
Kunskap om specifika regelverk inom kärnkraft och energi, t.ex. KTA, Pakt och liknande
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan - från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad - för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll - du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Uppsala Business Park, Rapsgatan 7E, Uppsala . Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-04-26. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
