Projektledare - eldistribution till Distrikt Nord
Är du en erfaren projektledare som vill leda Sverige in i framtidens energiförsörjning?Vill du leda samhällsviktiga elprojekt som bidrar till elektrifieringen av Sverige? Eltel växer och har vunnit fler affärer, nu behöver vi utöka styrkan med ytterligare projektledare som kommer att vara en nyckelspelare i vår växande verksamhet.
Trivs du med stort ansvar, många kontaktytor och att driva projekt från start till mål? Vill du vara med och bygga upp en ny verksamhet tillsammans med engagerade kollegor? Då kan det här vara rollen för dig.
Vilka är mina arbetsuppgifter?Som projektledare hos oss ansvarar du för att leda och driva elnätsprojekt inom hela distriktet, främst för Eon. Projekten omfattar både nybyggnation, ombyggnation och underhåll av eltekniska anläggningar.
Du ser till att arbetet utförs efter kundernas och andra kravställares önskemål och håller ihop helheten i projektet avseende kvalitet, tidplan och lönsamhet. Exempel på arbetsuppgifter:
- Självständigt leda projekt inom eldistribution (upp till 36kV - mellanspänning) och förnya befintliga nät.
- Ansvara för tidplanering, ekonomisk uppföljning och riskhantering.
- Planera och säkerställa att mark- och installationsarbeten utförs enligt kundens önskemål och tidsramar.
- Hantera beställningar, resurssättning, fakturering och rapportering.
- Delta i kund- och byggmöten.
- Medverka i kalkylering, anbud och offertarbete.
Till din hjälp har du både beredare, montörer, HSEQ-samordnare och avdelningschefen. Placering är i Sundsvall, Östersund, Hudiksvall, Örnsköldsvik eller Umeå, alternativt något av Eltels övriga kontor inom Distrikt Nord, som sträcker sig från Uppsala och norrut - beroende på vad som passar dig. Möjlighet till distansarbete finns.Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare? Du kommer att spela en viktig roll i Eltels satsning på att utveckla vårt erbjudande inom eldistribution mot vår kund Eon. Du rapporterar till avdelningschef Fawaz som är en trygg och prestigelös ledare samtidigt som han är lyhörd, mål- och resultatorienterad och mycket kunnig inom området.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans.
Det allra viktigaste för att du ska lyckas i rollen som projektledare är dina personliga egenskaper; att du gillar att arbeta mot tydliga mål och resultat; du är självgående och tar de initiativ och sätter igång de aktiviteter som behövs för att driva projektet framåt. Du är bra på att bygga relationer samtidigt som du är väldigt tydlig i din kommunikation.
För att lyckas behöver du ha:
- Erfarenhet inom eldistribution sedan tidigare - antingen som projektledare, beredare eller distributionselektriker
- Kunskap inom entreprenadjuridik (ex ESA, BAS U, BAS P, AB04, ABT06)
- Goda kunskaper i Excel och Officepaketet
- Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
- B-körkort
Utmärkande hos dig är att du tar stort eget ansvar i allt du åtar dig och du är en klippa i ekonomiuppföljning. Det är meriterande om du har någon form av projektledarutbildning och/eller inom elkraft.
Ytterligare information
- Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med en 6 månaders provanställning.
- Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
- Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status).
På Eltel arbetar en bred variation av människor; unga som äldre, med olika religioner, nationaliteter, sexuella läggningar och funktionsvariationer. Det bidrar till vår framgång och stolthet. Kan du bidra till att bredda mångfalden ytterligare? Då blir vi glada! Exempelvis behöver vi bli fler kvinnor i tekniska roller.
Jag som sköter rekryteringen heter Mia och du når mig på maria.jungefors@eltelnetworks.se
om du har frågor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eltel Networks Infranet AB
(org.nr 556555-1073), https://www.eltelnetworks.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eltel Networks Jobbnummer
9797885