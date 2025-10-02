Projektledare - El & Ljusdesign
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Järfälla
, Botkyrka
, Vaxholm
Vi söker projektledare!
I denna tjänstemannaroll som projektledare - installation på El & Ljusdesign kommer du att leda installationsarbetet för en grupp installatörer.
Du kommer ansvara för att arbetet resursplaneras samt följer du löpande upp arbetet med beställare och installatörer.
Arbetsuppgifterna kan innebära allt från projektering och underlag för att ta fram offerter och anbud, inköp, leverantörskontakter, fakturahantering och löpande dokumentation under arbetets gång.
Bland våra kunder återfinns bland annat fastighetsbolag, byggföretag, projektledningsföretag med flera.
El & Ljusdesign erbjuder goda möjligheter till fortbildning dels vad avser din roll men även om du söker utveckla någon speciell färdighet, på eget bevåg, genom extern utbildning.
Arbetet innebär mycket varierade arbetsuppgifter, således söker vi någon som trivs i en flexibel roll. Förutom en utvecklande roll får du ett härligt gäng nya kollegor. Du kommer arbeta i riktigt fräscha och inspirerande kontorslokaler med bra strategisk placering vid Hornsberg.
Vi samarbetar tätt med våra systerbolag Modern Styrteknik och Configra.
Vem är du?
Du är en flexibel person som gillar att arbetsuppgifterna varierar i stor utsträckning. Vidare ser vi att du är en kompetent och utvecklingssökande individ som arbetar på ett strukturerat och ordningsamt vis. Du gillar att arbeta under parollen "frihet under ansvar" och trivs i en gemenskap som sträcker sig längre än bara arbetet. Ett krav är att du har erfarenhet av arbete som projektledare inom elinstallation. Erfarenhet av arbete med ekonomi är meriterande, men det är inget krav.
Är du aktiv lagidrottare idag, eller har en bakgrund inom lagidrott har du en väldigt intressant profil då vi delar samma värderingar och tankar kring att bygga teamkänsla där man stöttar och hjälper varandra.
• Några års erfarenhet av projektledning
• Bakgrund som elektriker
• Flytande svenska i tal och skrift
• Bakgrundskontroll genomförs före anställning
Vi erbjuder:
• Kollektivanslutet företag
• Lön enligt överenskommelse
• Möjlighet till tjänstebil
• 30 dagar semester
• Friskvårdsbidrag
• Privat sjukvårdsförsäkring
Rekryteringsprocessen genomförs i samarbete med Jobwise.
Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Ljungar: Fredrik.ljungar@jobwise.se
072-891 51 89
