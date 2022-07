Projektledare - boendehandläggare inom socialtjänsten

Tillsammans, med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad. Så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Tänker du också i de banorna?Vi är engagerade och kompetenta medarbetare som finns till för våra invånare och som vill erbjuda en socialtjänst med god kvalitet. Tillsammans med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad. Så tänker vi i socialförvaltningen i Järfälla. Tänker du också i de banorna?Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för områdena äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg (IFO). Vuxenenheten är en del av IFO med ansvar för flera områden; missbruk, våld i nära relation, personer med kriminell livsstil och övriga vuxna.En stor utmaning för socialtjänsten är att stödja personer som har behov av insatser från socialtjänsten och som befinner sig i hemlöshet till en mer långsiktig och hållbar boendesituation.Tjänsten som projektledare/boendehandläggare kommer vara en del av ett projekt som syftar till att samordna och kvalitetssäkra det bostadssociala arbetet inom individ- och familjeomsorgen och innebär inledningsvis att skapa en struktur för arbetet under projekttiden. Anställningen som projektledare/boendehandläggare kommer att ha sin organisatoriska tillhörighet i Vuxenenheten inom Individ och- familjeomsorgen.2022-08-01Syftet med tjänsten är att inom ramen för projekttiden bidra till att samordna och kvalitetssäkra arbetet med sociala bostadsfrågor. Uppdrag som ska hanteras inom ramen för projektet:vräkningsförbyggande arbetehantering av sociala kontraktta fram riktlinjer för bostadssociala insatsereventuellt andra uppgifter som framkommer under projekttidenSom projektledare arbetar du med hela individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde vilket innefattar sociala kontrakt, vräkningsförebyggande arbete och även direkt arbete med individer.Stort fokus kommer vara på utåtriktat samarbete både internt och externt med andra myndigheter och organisationer. Operativ myndighetsutövning kommer att ingå. Du arbetar självständigt med projektet och driver arbetet framåt tillsammans med projektmedlemmarna.Vi söker dig som är socionom eller har motsvarande utbildning. Du ska ha goda kunskaper om bostadsfrågor, handläggning och beslutsprocesser inom socialtjänst. Du är intresserad och har erfarenhet av att möta olika målgrupper som socialtjänsten har kontakt med. Förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift är av stor vikt då en stor del av arbetet består av dokumentation och utredningsarbete.Du har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du har förmåga att se frågor ur flera olika perspektiv samtidigt som du kan hålla målet i fokus och nå fram till resultat. Du förstår det gemensamma uppdraget och agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du strukturerar ditt arbete och driver processer vidare.Då arbetsuppgifterna varierar över tid, söker vi dig som är trygg i dig själv är ansvarsfull och ser möjligheter i förändringar, du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du är flexibel och kreativ när det gäller att hitta lösningar.Kunskap om hyreslagstiftning, erfarenhet av bostadsfrågor samt erfarenhet av projektledning är meriterande.ÖVRIGTJärfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt.