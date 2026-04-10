Projektledande forskare med kamerateknikkompetens
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-04-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Linköping
, Haninge
, Valdemarsvik
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla banbrytande teknik som gör skillnad för Sveriges försvar och säkerhet? Brinner du för experimentell forskning och att lösa komplexa problem tillsammans med andra experter? Är du en ledare? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Som projektledande forskare hos oss kommer du att bedriva tillämpad forskning, från idé till implementering, för att möta Försvarsmaktens behov. Du kommer att vara involverad i hela forskningsprocessen, inklusive att identifiera relevanta frågeställningar, planera och genomföra experiment, analysera och dokumentera resultat samt rapportera till uppdragsgivaren. Du kommer även att leda team av kvalificerade medarbetare i projekt med ansvar för ekonomi och att hela projektteamet både når målen och utvecklas som grupp.
Vi har ett nära samarbete med våra uppdragsgivare för att säkerställa att forskningen är relevant och användbar. Projektledaren är den naturliga kontaktpunkten. Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utveckla din kompetens, och där dina idéer värderas högt.
Vi tycker att ett givande arbete inte bara handlar om spännande uppdrag, utan också om en bra balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du en stimulerande arbetsmiljö med flexibla arbetstider och goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi värnar om en inkluderande kultur där alla känner sig välkomna och respekterade, där samarbete och kunskapsdelning är självklara delar av verksamheten.
Arbetet innebär en del fältförsök runt om i Sverige och även utomlands, vilket ger variation och möjlighet att arbeta utomhus. Vi ser till att säkerheten alltid är i fokus, både i labbet och i fält.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Passiva elektrooptiska system som tillhör avdelningen Telekrig i Linköping. Vi är ett engagerat team som arbetar med att utveckla, demonstrera och utvärdera passiva elektrooptiska sensorer som verkar över hela det elektromagnetiska spektrumet för militära och säkerhetsinriktade tillämpningar. Där våra två huvudområde är skydd mot laserstrålning och avbildandet kamerasystem och sensorer. Vår verksamhet är experimentellt orienterad och vi lägger stor vikt vid samarbete och kunskapsdelning.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Doktorsexamen/Licenserad inom fysik, eller annan utbildning som av FOI bedöms motsvarande.
Erfarenhet av projekt eller teamledning, eller annan liknande erfarenhet som FOI bedöms motsvarande.
Programmeringskunskaper i exempelvis Matlab, Python eller C/C++.
Erfarenhet av kamerateknikutveckling.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska samt svenska gymnasium nivå 3 eller diplom i SFI på minst nivå C1.
Som person är du självgående och flexibel, med en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du arbetar strukturerat och med ett starkt fokus på kvalitet. Din naturliga nyfikenhet och goda praktiska problemlösningsförmåga gör att du snabbt sätter dig in i nya arbetsuppgifter och bidrar till verksamhetens utveckling. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av optisk eller kameramodellering.
Erfarenhet av att vara expertstöd mot extern uppdragsgivare.
Tidigare erfarenhet av tillämpad forskning, utvecklingsarbete och praktiskt eller experimentellt arbete inom optik eller kameraområdet.
Erfarenhet av försvarsnära forskning eller försvarsindustrin.
B-körkort
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 30 april 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Stephen Macken. Fackliga företrädare är Jonny Genzel (Saco-S) och Pernilla Bergfeldt (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182)
Olaus Magnus väg 42 (visa karta
)
581 11 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut
9848101