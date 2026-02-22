Projektledande arkeolog
2026-02-22
Vi söker en pojektledande arkeolog
Arkea kulturmiljö AB är ett företag verksamt inom uppdragsarkeologi och arkeologisk konsultverksamhet. Vår huvudsakliga verksamhet är arkeologiskt fältarbete samt rådgivning och analyser inför olika former av exploateringar, till exempel inom ramen för MKB arbeten och kulturmiljöutredningar.
Vårt geografiska område är hela landet. Du hittar vårt ljusa och hemtrevliga kontor invid Skogskyrkogården i Stockholm.
Vi söker nu en engagerad, kunnig, erfaren arkeolog som vill fortsätta att utveckla verksamheten tillsammans med oss.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer till stor del att bestå av arkeologiskt fältarbete där du har en ledande roll både under fält- och rapportarbete. Du kommer att ha ansvar för projektbudget och även arbeta i arbetsledande ställning, framför allt i fält. Har du intresse och fallenhet för att arbeta som rådgivande konsult kommer även detta kunna vara en arbetsuppgift.
För att lyckas i din roll behöver du vara självgående och organiserad. Du behöver kunna planera och genomföra projekt inom tids- och budgetramar. Vi tror också att du behöver ha ett genuint intresse för arkeologi för att tycka att jobbet är givande och roligt.
Vårt arbetsområde är hela Sverige och det är mycket troligt att det kommer att förekomma perioder av övernattningar.Kvalifikationer
Akademisk examen inom arkeologi samt B-körkort är ett krav. Vi söker dig som har minst ett par års erfarenhet inom branschen i projektledande ställning. Du vet hur det uppdragsarkeologiska systemet fungerar och förstår de roller som finns i form av utförare, beställare och länsstyrelse m.fl.
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och att du har förmåga och vilja att arbeta självständigt.
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av rådgivning och samhällsplanering, utan det viktiga är att du är intresserad och vill utvecklas och lära dig. Erfarenhet från till exempel länsstyrelse eller annan myndighet är meriterande.
Vi erbjuder:
Ett självständigt och stimulerande arbete med högt i tak där vi vid lunchbordet diskuterar allt ifrån senaste rönen om kolbottnar till vilken semla som faktiskt är bäst. Du har möjlighet att arbeta hemifrån ibland. Kunskapsutveckling sker genom bland annat deltagande i konferenser och seminarier. Vi har friskvårdsbidrag.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, med start efter överenskommelse, (6 månaders provanställning kan komma att tillämpas)
Ansökan eller frågor:
Välkommen med din ansökan med CV och en text om dig själv.
Har du frågor, ring Tove, 070-744 47 28, eller maila tove.stjarna@arkeakulturmiljo.se
. Ansök senast den 27 mars 2026. Så ansöker du
