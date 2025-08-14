Projektkoordinatorer - Göteborgsområdet (2 tjänster)

Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Göteborg
2025-08-14


Vi söker två engagerade och strukturerade projektkoordinatorer som vill bidra till att driva och koordinera arbetet med att fasa ut produkter hos vår kund. Du blir en viktig länk mellan projektledare, arbetsströmsledare och olika delar av verksamheten - från produktledning och inköp till tillverkning, eftermarknad och försäljning.
Projektet leds av erfarna ledare och är uppdelat i tydliga arbetsströmmar, vilket ger dig en tydlig struktur och ett nära samarbete med kunniga kollegor.

Publiceringsdatum
2025-08-14

Dina arbetsuppgifter
Projektadministration

Boka projektmöten


Dokumentera tidplaner, aktivitetslistor, status och mötesprotokoll


Följa upp leveranser och deadlines


Stötta arbetsströmsledare vid behov


Aktivt stöd i arbetsströmmar

Granska komponentlistor tillsammans med fabriker


Följa upp komponenter som ska fasas ut


Utvärdera lager och beställningar jämfört med maskiner som ska byggas


Bedöma risk för kassation av komponenter

Kravprofil
Mycket goda organisatoriska och administrativa färdigheter


God förståelse för affärsprocesser och tvärfunktionella projekt


Förmåga att arbeta självständigt och i team


Noggrannhet och problemlösningsförmåga


Förmåga att hantera flera uppgifter parallellt


Grundläggande kunskaper inom eftermarknad, inköp, tillverkning och supply chain


Erfarenhet av att dokumentera och följa upp projekt


Förmåga att bedöma risker och ge rekommendationer


Språk: Engelska - flytande (krav)
Omfattning: 100% (40 tim/vecka) Antal roller: 2 Kund: Husqvarna AB Anställningsform: Konsultuppdrag
Senioritetsnivå: Mellannivå Plats: Göteborg (SE) Distansarbete: 0% Uppdragsperiod: 1 oktober 2025 - 30 september 2026

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Adina Brokvist
adina@swaysourcing.com
0737012904

Jobbnummer
9459209

