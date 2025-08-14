Projektkoordinatorer - Göteborgsområdet (2 tjänster)
2025-08-14
Vi söker två engagerade och strukturerade projektkoordinatorer som vill bidra till att driva och koordinera arbetet med att fasa ut produkter hos vår kund. Du blir en viktig länk mellan projektledare, arbetsströmsledare och olika delar av verksamheten - från produktledning och inköp till tillverkning, eftermarknad och försäljning.
Projektet leds av erfarna ledare och är uppdelat i tydliga arbetsströmmar, vilket ger dig en tydlig struktur och ett nära samarbete med kunniga kollegor.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Projektadministration
Boka projektmöten
Dokumentera tidplaner, aktivitetslistor, status och mötesprotokoll
Följa upp leveranser och deadlines
Stötta arbetsströmsledare vid behov
Aktivt stöd i arbetsströmmar
Granska komponentlistor tillsammans med fabriker
Följa upp komponenter som ska fasas ut
Utvärdera lager och beställningar jämfört med maskiner som ska byggas
Bedöma risk för kassation av komponenter
Kravprofil
Mycket goda organisatoriska och administrativa färdigheter
God förståelse för affärsprocesser och tvärfunktionella projekt
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Noggrannhet och problemlösningsförmåga
Förmåga att hantera flera uppgifter parallellt
Grundläggande kunskaper inom eftermarknad, inköp, tillverkning och supply chain
Erfarenhet av att dokumentera och följa upp projekt
Förmåga att bedöma risker och ge rekommendationer
Språk: Engelska - flytande (krav)
Omfattning: 100% (40 tim/vecka) Antal roller: 2 Kund: Husqvarna AB Anställningsform: Konsultuppdrag
Senioritetsnivå: Mellannivå Plats: Göteborg (SE) Distansarbete: 0% Uppdragsperiod: 1 oktober 2025 - 30 september 2026 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904
