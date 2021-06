Projektkoordinator till Tidiga Samordnande Insatser - Dals-Eds Kommun - Behandlingsassistentjobb i Dals-Ed

Prenumerera på nya jobb hos Dals-Eds Kommun

Dals-Eds Kommun / Behandlingsassistentjobb / Dals-Ed2021-06-30Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4800 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som syns i omvärlden och erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi kommer att lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.se Under 2020/2021 har ett utvecklingsprojekt kring tidiga samordnade insatser (TSI) skapats i kommunen. En NÖHRA-analys har resulterat i ett projekt med flera aktiviteter som ska förbättra arbetet med TSI det närmaste året. Projektet handlar i första hand om att utveckla arbetet mellan förskola, skola samt individ- och familjeomsorg och tar utgångspunkt i elevfrånvaro.2021-06-30Vi söker en projektkoordinator för att driva arbetet med de olika insatserna så att de implementeras i den dagliga verksamheten. Rollen som projektledare för TSI handlar bla om att utveckla aktiviteter som gemensam fortbildning, fördjupning i SIP-arbete, implementering av skolans handlingsplan kring elevfrånvaro, revidering/framarbetande av styrdokument kring TSI, utvärdering av en barnsamverkansgrupp, säkerställande av riktig dokumenthantering, utveckling av statistikinhämtning och analys i olika befintliga datasystem, omvärldsspaning, samt vara en resurs kring organisering, struktur och samverkan och även bistå elevhälsoteamen och familjebehandlarna.KVALIFIKATIONER:Vi söker dig som har högskoleutbildning inom socialt/pedagogiskt område. Vidare har du erfarenhet från minst ett av områdena individ- och familjeomsorg, skola eller elevhälsa. Erfarenhet av implementering av arbetssätt och rutiner är meriterande. Det är önskvärt att du har varit med och drivit projekt och arbetat på såväl operativ som strategisk nivå.ANSTÄLLNINGSVILLKOR:Tidsbegränsad anställning t.o.m 2022-09-01 med ev möjlighet till förlängning.Tillträde 2021-09-01Sysselsättningsgrad 100%Arbetet förlagd till dagtid.UPPLYSNINGAR:AnnHelen Adler Johannesson, Skolchef och Bitr. FörvaltningschefE-postadress: ann-helen.adler-johannesson@utb.dalsed.se Telefonnummer: 0534-19287Anna Andersson, FörvaltningschefE-postadress: anna.andersson@utb.dalsed.se Telefonnummer: 0534-195 50Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000ANSÖKAN:För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning etc digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.Du ansöker via länken *Ansök* senast 2021-08-05Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-08-05Dals-Eds kommun5839595