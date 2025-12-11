Projektkoordinator till Sveriges läkarförbund
2025-12-11
Trivs du i en varierad roll med många kontaktytor? Är du dessutom duktig på att skapa goda relationer och har en hög känsla för service? Hos Sveriges läkarförbund erbjuds du en nyckelroll och bidrar till att göra skillnad för medlemmarna! Välkommen med din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Den här tjänsten är ett vikariat på 13 månader. Du anställs direkt hos Sveriges läkarförbund och rekryteringsprocessen sker genom Bravura.
Om företaget
Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med ungefär 58 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.
Hos Sveriges läkarförbund blir du en del av ett team som präglas av hög professionalism och service där samarbete gör att vi lyckas. Sveriges läkarförbund erbjuder alla medarbetare friskvårsbidrag samt tillämpar flextid och premiebestämd tjänstepension. På arbetsplatsen finns även en personalmatsal där lunch erbjuds till ett förmånligt pris. Sveriges läkarförbund sitter i nyrenoverade lokaler på Villagatan på Östermalm.
Arbetsuppgifter Som projektkoordinator hos Sveriges läkarförbundet har du en central administrativ roll i en mångsidig projektorganisation. Ditt ansvar ligger inom flertalet områden där du agerar som koordinator med uppgifter av olika komplexitet och omfattning. En del av din roll innefattar att fungera som kanslist för delföreningar där du ansvarar över administrationen kring verksamheten vilket innefattar bland annat utskick, bokningar, närvarohantering på styrelsemöten, protokollföring och fakturahantering. Därtill koordinerar du konferenser och hanterar utskick samt innehållet. Du ansvarar också över att koordinera föreningarnas medlemsträffar där du administrerar bland annat logistik, anmälningar, webbsidor, bokningar av hotell och resor i samarbete med projektgruppen. Du hanterar även administrationen av fonder samt ansökningar om stipendier och ser till att administrativa processer följs.
Du tillhör avdelningen för verksamhetsstöd och har ett nära samarbete med ditt team samt andra avdelningar. Du får i tjänsten möjlighet att bidra och påverka utvecklingen av avdelningens administrativa arbete och processer samt även din egen utveckling.
• Koordinering och projektledning av olika komplexitet
• Administration av delföreningar
• Event- och möteskoordinering
• Webbsideadministration och fakturahantering
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
• Avslutad eftergymnasial utbildning, med fördel en akademisk utbildning
• Minst två års erfarenhet av arbete i liknande roll inom administration/kundservice/projektarbete
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Kunskap i Wordpress samt CRM-system
• Erfarenhet av fakturahantering
• Erfarenhet av att driva projektarbete, med fördel inom eventplanering
I rollen arbetar du tätt ihop med ditt team. Därför är det viktigt att du gillar att jobba tillsammans med andra, att du ser till gruppens bästa och är mån om att skapa ett bra arbetsklimat. Som person är du uppmärksam och tillmötesgående. Du är den som alltid ställer upp och stöttar andra, oavsett om det ingår i dina arbetsuppgifter eller inte. Vidare trivs i en stöttande roll där du får ge service och motiveras av att lösa problem. För att lyckas i rollen är du som person nyfiken och du motiveras av att sätta igång och driva projekt framåt. Du är den som ser till att saker blir gjorda och är inte rädd för att ta egna initiativ. Du har god planeringsförmåga och kan prioritera bland arbetsuppgifter samt har förmågan att arbeta självständigt och kunna hantera plötsligt uppkomna arbetsuppgifter.
Övrig information
Start: Mars 2026 Plats: Stockholm, Östermalm Lön: Enligt överenskommelse
Facklig representant (Akademikerföreningen) är Pelle Avelin 08-790 33 54 samt Kristina Larsson 079-347 43 07
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
