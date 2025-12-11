Projektkoordinator till Svenskt barnbildarkiv!
Har du ett intresse för barns bildskapande och brinner för att förmedla barns perspektiv på sin samtid? Ta chansen och sök ett unikt uppdrag!
Det huvudsakliga syftet med ditt uppdrag kommer att vara att skapa goda förutsättningar för att samla och förmedla barns tolkningar av sin samtid för att deras perspektiv ska bli en del av framtidens historieforskning. Samlingarna arkiveras hos Svenskt barnbildarkiv (SBBA).
Kulturverksamheten i Eskilstuna är bred och mångsidig. Målet är att det ska finnas möjligheter för alla till eget skapande, att uttrycka sig i olika former och att ta del av professionellt skapad kultur. Enheten Eskilstuna konstmuseer består av Eskilstuna konstmuseum, där den offentliga konsten och Svenskt barnbildarkiv ingår samt Ebelingmuseet.
Svenskt barnbildarkiv (SBBA) samlar sedan 1977 barns bilder från framförallt Sverige men i bildsamlingen finns även bilder från andra delar av världen. Arkivet har som uppgift att ta emot, registrera och bevara barns teckningar och målningar. Bilderna kan användas för studier och forskning samt ge kunskap om och väcka intresse för barns bildskapande.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som Projektkoordinator genomför du Svenskt barnbildakrivs regionala uppdrag. Du kommer att samordna och genomföra utåtriktad verksamhet för svenskt barnbildarkivs räkning i syfte att synliggöra arkivets verksamhet, samlingar och tjänster i Sörmlands län Du kommer att arbeta med att lyfta arkivets samlingar genom att skapa material, information, utställningar och presentationer, både digitalt och analogt, för potentiella användare så som exempelvis forskare, allmänhet och barn.
I rollen ingår det att arbeta med arkiv- och administrativa uppgifter, inklusive budgetarbete, ordna och förteckna samlingar, registrering, skanning, forskarservice och mottagande av besökare. Omvärldsbevakning och genomförande av nya tematiska insamlingar vid behov ingår också i arbetsuppgifterna. En viktig uppgift är även underhålla svenskt barnbildarkivs nya webb, där användare kan söka i arkivets samling, som släpps under 2026 samt skapa regelbundna inlägg i sociala medier.Kvalifikationer
Du ska ha högskoleutbildning inom kultur, barnkultur, informationsdesign eller informationsförvaltning. Du ska också ha god erfarenhet av Adobe-programmen.
Erfarenhet av att arbeta kommunikativt och strukturerat är en stor fördel likaså utbildning inom barnkultur och arbetslivserfarenhet av barns bildskapande
Kunskap om att organisera, gestalta och presentera information på ett visuellt och pedagogiskt sätt samt vana av digitala verktyg är viktigt. Det är en fördel om du har kunskap om samlingsförvaltningssystemet Sofie. Erfarenhet av arkiv- eller informationshantering samt arbete med webb och sociala medier är meriterande.
Vi lägger också stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i tjänsten är du en noggrann, strukturerad och utåtriktad person som kan växla mellan att driva projekt självständigt och i nära samarbete med Svenskt barnbildarkivs arkivarie. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Körkort B krävs för att kunna utföra arbetet.
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla Eskilstunas invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Vi ansvarar för kommunens kulturskola, bibliotek, mötesplatser, arkiv, museer, fritidsgårdar, föreningsstöd samt arenor för kultur, idrott och friluftsliv.
Förvaltningen har ett förvaltningskontor och tre enheter: område arenor och friluftsliv, område Ung fritid och mötesplatser samt område kultur.
