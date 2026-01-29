Projektkoordinator till Mark- och exploateringsavdelningen
Järfälla kommun, Mark och exploateringsavdelning / Matematikerjobb / Järfälla Visa alla matematikerjobb i Järfälla
2026-01-29
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Mark och exploateringsavdelning i Järfälla
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Järfälla kommun är en förvaltning med ett brett uppdrag med ansvar för allt från tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen till drift och förvaltning. Vi är drygt 320 medarbetare som tillsammans arbetar för verksamheten under miljö- och bygglovsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Järfälla är en expansiv kommun, vi växer både geografiskt och organisatoriskt.
Vår organisation är i en utvecklingsfas där vi förbättrar våra arbetssätt och utvecklar en mer sammanhållen kommun. Vi har ett positivt arbetsklimat på avdelningen, vilket också syns i goda resultat från våra medarbetarundersökningar.
Mark- och exploateringsavdelningen är relativt ny och har bildats genom en sammanslagning av tre enheter. Avdelningen arbetar nu med att skapa gemensamma arbetssätt och en stark gemensam kultur. Inom avdelningen ansvarar enheten Projektutveckling Allmän plats för projektering och utbyggnad av allmän plats i våra projekt. Enheten Projektutveckling Exploatering ansvarar för markägar- och exploateringsfrågor.
Vi har en omfattande och mångsidig projektportfölj som spänner över allt från utveckling av småhusområden och verksamhetsområden till ett av Sveriges mest hållbara och innovativa stadsutvecklingsprojekt Barkarbystaden. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där du kan bidra till hållbar samhällsutveckling i en kommun som växer och förändras i snabb takt. Detta innebär att vi behöver ständigt tänka nytt och tar gärna an oss utmaningen att utveckla både oss själva, kommunen såväl som branschen.
Nu söker vi en projektkoordinator som kan vara avdelningens spindel i nätet.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Som projektkoordinator har du en central, samordnande och administrativ roll i både projekt- och avdelningsorganisationen. Du rapporterar till avdelningschef och projektchef. Du arbetar nära projektchefen, avdelningens ledningsgrupp och huvudprojektledare och bidrar till att skapa struktur, kvalitet och god framförhållning i verksamheten.
I rollen ingår bland annat att:
* Ge administrativt och koordinerande stöd till avdelningens chefer och ledningsgrupp, exempelvis genom mötesplanering, kallelser, protokollföring och uppföljning
* Samordna och administrera projektövergripande processer såsom resursplanering, tertialavstämningar, statusrapporter och uppföljningar
* Arbete med projektens övergripande projektverktyg och administrativa system, inklusive behörigheter, användarhantering och utveckling av rutiner
* Hantera och samordna dokumentation, avtal, remisser, loggar, mallar och informationsutskick inom projekt och avdelning
* Utföra allmänna administrativa uppgifter och ge löpande verksamhetsstöd på uppdrag av projektchef och avdelningsledning
* Besvara och samordna inkommande förfrågningar från allmänheten, andra myndigheter och externa aktörer
* Samla in, sammanställa och följa upp statistik kopplat till exploaterings- och projektverksamheten
* Koordinera studiebesök, informationsmöten och andra interna och externa aktiviteter
* Bidra till samverkan och utveckling mellan projektet, avdelningen och kommunens övriga förvaltningarKvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, ekonomi, administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete eller projektstöd, gärna inom samhällsbyggnad, fastighet, infrastruktur eller offentlig verksamhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* Arbete i projektorganisationer
* Offentlig verksamhet eller kommunal organisation
* Projektverktyg såsom Antura eller liknande system
* Avtalsadministration och uppföljning
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och målmedveten. Du arbetar enligt tydliga processer, planerar och organiserar ditt arbete väl, prioriterar effektivt och säkerställer att arbetsuppgifter slutförs med god kvalitet och inom givna tidsramar.
Du trivs i en koordinerande och samarbetsorienterad roll med många kontaktytor och har lätt för att skapa goda relationer med olika professioner och funktioner. Med ett prestigelöst och serviceinriktat förhållningssätt bidrar du till ett gott samarbete och till att nå gemensamma mål.
Du är även lösningsorienterad och har god problemlösningsförmåga, vilket innebär att du snabbt identifierar utmaningar och hittar praktiska lösningar som skapar framdrift. Rollen ställer höga krav på kommunikation och dokumentation, och därför uttrycker du dig tydligt och professionellt i både tal och skrift på svenska.
Vi erbjuder:
* Möjlighet att arbeta i ett av Sveriges största och mest komplexa stadsutvecklingsprojekt
* En central roll i en engagerad och kompetent organisation
* En arbetsplats med stort fokus på samarbete, struktur och utveckling
* Goda möjligheter att påverka och utveckla arbetssätt och rutiner
* Trygga anställningsvillkor och god balans mellan arbete och fritid
* Möjlighet till distansarbete i samråd med närmaste chef
ÖVRIGT
Läs mer om hur det är att arbeta i Järfälla kommun på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför arbetspsykologiska tester i denna rekrytering.
Vi kan komma att genomföra begränsade bakgrundskontroller på slutkandidater. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Mark och exploateringsavdelning Kontakt
Mark- och exploateringschef
Johanna Frodestedt Johanna.Frodestedt@jarfalla.se 08-580 228 75 Jobbnummer
9712547