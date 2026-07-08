Projektkoordinator till Luleå Hamn
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-07-08
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Vill du arbeta nära stora och samhällsviktiga projekt? Luleå Hamn befinner sig i en intensiv utvecklingsfas med omfattande investeringar – och vi söker en projektkoordinator som vill vara med och få projekten att fungera i vardagen.
Luleå Hamn är Luleås och Norrbottens hållbara länk till världen. Vi är en stolt samhällsbyggare och en viktig möjliggörare för industrin, näringslivet och livet i norr. Vår arbetsplats sträcker sig från hamn, kontor och kajer till skärgård och hav. Just nu formar vi framtidens hamn och på den resan vill vi vara en trygg arbetsplats där vi stöttar varandra, på land och till sjöss.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektkoordinator blir du en viktig del i våra projekt. Du arbetar nära projektledare och projektteam och bidrar till att skapa struktur, tydlighet och framdrift i det dagliga arbetet.
Du säkerställer att administration, samordning och rutiner fungerar – och att inget faller mellan stolarna. Genom ditt arbetssätt skapar du ordning och överblick, vilket gör att projekten kan drivas effektivt och professionellt från planering till uppföljning.
Tjänsten tillhör vår ekonomiavdelning, där du blir en del av ett team som värdesätter samarbete och kvalitet. Du rapporterar till ekonomichef och arbetar nära både projektorganisationen och affärsverksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du stödjer projektledare och projektteam i det dagliga arbetet, bland annat genom att:
Planera möten, skicka kallelser och dokumentera möten (minnesanteckningar/protokoll)
Arbeta med dokumenthantering, diarieföring och arkivering
Säkerställa att administrativa rutiner följs samt samordna behörigheter i samverkan med verksamheten
Följa upp avtal och administrativa processer
Delta i och dokumentera risk- och möjlighetsanalyser samt följa upp beslutade åtgärder
Hantera fakturor och följa upp kostnader i samverkan med ekonomi
DETTA SÖKER VI
Du trivs i en roll där du är spindeln i nätet och där din struktur gör verklig skillnad. Du uppskattar att arbeta nära projektledare och team, och motiveras av att skapa ordning, tydlighet och framdrift i en miljö där mycket händer.
Du är lösningsorienterad, tar initiativ och ligger steget före. Samtidigt är du prestigelös och serviceinriktad – du stöttar andra, ser vad som behöver göras och ser till att det blir gjort.
Du tycker om att ha många kontaktytor och samarbeta med olika funktioner. Din förmåga att hålla ihop detaljer, skapa struktur och följa upp gör att projekten fungerar i praktiken.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom administration, projektledning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av liknande roller
Erfarenhet av dokumenthantering (t.ex. SharePoint eller liknande system)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet från bygg- eller infrastrukturprojekt
Erfarenhet av att arbeta nära projektledare
Erfarenhet av större projektorganisationer
Erfarenhet av arbete i verksamheter med certifierade ledningssystem, exempelvis enligt ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001.
Erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete.
Tjänsten är på heltid och avser en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Lön utgår enligt överenskommelse och kollektivavtal finns. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Som en del av urvalet kommer tester, bakgrundskontroll samt eventuell säkerhetsprövning att genomföras i denna rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan, senast den 2 augusti 2026.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting. Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com
. Observera att återkoppling i rekryteringsprocessen kan ta något längre tid än vanligt under semesterperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Strömörvägen 9 (visa karta
)
974 37 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer
9996816