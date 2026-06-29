Projektkoordinator till Enheten för planering C5
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2026-06-29
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du vara med och leda arbetet med att göra hela Sverige redo? Då kan du vara vår nästa kollega.
Den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling och Sveriges roll som allierad i Nato sätter Myndigheten för civilt försvar i en historiskt viktig kontext. Utvecklingen av Sveriges civila försvar och krisberedskap drivs framåt i ett högt tempo med Myndigheten för civilt försvar som den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret.
Avdelningen för operativ planering och hantering spelar en viktig roll i denna utveckling och verksamheten präglas av att vidareutveckla arbetssätt för att möta de krav som omvärldsutvecklingen ställer. På avdelningen finns en operativ stab som skapar förutsättning för det aktörsgemensamma operativa arbetet inom beredskapsstrukturen och det civila försvaret.
För att stå bättre förberedda är det centralt att planera för hur olika risker och sårbarheter som påverkar samhället ska hanteras. Enheten för planering C5 ansvarar för nationell förberedande planering inom prioriterade områden inför fredstida kriser, krigsfara och krig. Det inkluderar planering och samverkan som stöd till det militära försvaret. Enheten ansvarar också för C5-funktionen i myndighetens operativa ledningssystem. Vi söker nu en projektkoordinator som vill vara en del av vårt team.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som projektkoordinator kommer du stödja olika prioriterade planeringsarbeten enheten ansvarar för, liksom stödja enhetsledning med både informationshantering och samordning.
Dina arbetsuppgifter kommer vara att delta i detta arbete genom att till exempel:
stöd till projektledare och motsvarande för enhetens större uppdrag.
stöd till enhetsledning med informationshantering och samordning.
dokumentation, administration och rapportering.
framtagande av underlag och presentationer.
möteskoordinering och -logistik, protokoll och uppföljning av beslut.
övriga administrativa uppgifter efter behov.
Arbetsuppgifterna kan utvecklas till att på andra sätt bidra till resultat i projekt och uppdrag.
I din anställning kommer du få möjlighet att bidra till det förändringsarbete som pågår på myndigheten och inom avdelningen. Det är därför viktigt att du trivs med att arbeta i en miljö där arbetsformer och produkter kontinuerligt utvecklas.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant,
arbetat på statlig myndighet eller annan offentlig förvaltning,
erfarenhet av administrativt arbete till exempel som projektadministratör, koordinator eller liknande,
kunskap om mål och inriktningar för totalförsvaret och svensk krisberedskap
god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av EU- eller Nato arbete,
arbetat med säkerhetsskydd,
arbetat i projekt eller motsvarande med leveranskrav mot utsatt tid,
erfarenhet av att utveckla nya rutiner.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Som projektkoordinator hos oss behöver du ha god analytisk förmåga och kunna dra slutsatser utifrån komplexa underlag i viktiga frågor. Du behöver ha ett intresse för att driva frågor i utvecklingen av det civila försvaret, och en vilja att lära dig. Du behöver även vara prestigelös i ditt arbete.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning till och med 31 maj 2027, med möjlighet till förlängning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Beredskapstjänstgöring kan ingå i befattningen och kan komma att innebära tjänstgöring utanför normala kontorstider.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Enheten för planering C5 ansvarar för nationell förberedande planering inom prioriterade områden inför fredstida kriser, krigsfara och krig. Det inkluderar planering och samverkan som stöd till det militära försvaret. Enheten ansvarar också för C5-funktionen i myndighetens operativa ledningssystem.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du kan också ha möjlighet till distansarbete i viss omfattning.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Sara Sjölund. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 20 juli 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Myndigheten för civilt försvar (visa karta
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651 81 KARLSTAD Jobbnummer
9984216