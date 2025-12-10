Projektkoordinator till Enhet infrastruktur i Malmö
2025-12-10
Gör skillnad. Varje dag.
Enhet infrastruktur tillhör organisatoriskt avdelning strategisk omvårdnadsutveckling på Skånes Universitetssjukhus (Sus) och vårt fokus är att ständigt arbeta för att förbättra de fysiska och logistiska förutsättningarna för våra vårdgivare och patienter. Vi är länken mellan vården och våra samarbetspartners Regionservice, Regionfastigheter, Medicinsk service och Digitalisering IT/MT, vid om- och nybyggnation. Vår uppgift är att hjälpa vårdverksamheterna med välfungerande lösningar och investeringar för deras behov av utrustning och lokaler genom att prioritera, driva och följa upp.
Vi är en enhet under uppbyggnad med flera nya medarbetare som gör att vi tillsammans med dig kommer att fortsätta skapa och dokumentera ramar kring arbetssätt, rutiner och processer. Du blir en viktig del i detta arbete där vi tillsammans skapar en god teamkänsla och ett bra arbetsklimat.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Nu söker vi en projektkoordinator som vill göra en viktig insats tillsammans med oss på Enhet infrastruktur. Hos oss arbetar du på en arbetsplats med engagerade kollegor, patienten i fokus och med ett modernt tillitsbaserat ledarskap.
Dina arbetsuppgifter består främst av att projektkoordinera bygg- och utrustningsinvesteringar inom förvaltningen eller annan uppdragsgivare inom regionen. Vidare kan du även bli engagerad i strategiska arbetsuppgifter inom stöd och service.
Din uppgift är att hjälpa vårdverksamheterna med bra lösningar till deras behov av utrustning, lokaler, ombyggnation, koordinering av underhåll samt stöd och service. Det innebär att du har en kontinuerlig dialog med verksamheterna för att förstå behoven och utifrån dessa identifiera, analysera, bereda och prioritera åtgärder på kort och lång sikt. Du bereder självständigt underlag för beslut, leder och följer upp investeringsprojekt, samtidigt som du har ett tätt samarbete med medarbetare inom infrastruktur. Föredragande i regionala och lokala arbetsgrupper är också en naturlig del i rollen som projektkoordinator.
Som projektkoordinator säkerställer du under byggprocessen att berörda och närliggande verksamheter löpande får information och vägleds i samråd med ansvarig projektledare. Mycket av det vi gör på enheten bygger på en noggrann dokumentation och vi arbetar utifrån ett specialdesignat projektsystem (PRIO). Vidare bidrar du med kostnadsmedveten kvalitetssäkring av våra projekt genom att vägleda verksamheter till rätt stödfunktion vid driftrelaterade ärende.
Detta är en tjänst som erbjuder goda möjligheter till ansvar med befogenheter och ger dig möjlighet till egen utveckling. Utöver ditt huvudsakliga uppdrag så förväntas du att tillsammans med dina kollegor att vara engagerad i framtagande av processer och arbetsrutiner samt bidra till att hitta lösningar och enhetens utveckling.
Din huvudsakliga placeringsort är Malmö men du kan även få uppdrag på andra orter.
Vi planerar för att hålla intervjuer den 14 och 16 januari. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har tidigare erfarenhet av att leda eller koordinera projekt, gärna med anknytning till bygg, utrustning, tekniska installationer eller vårdmiljöer. Du har högskole- och/eller universitetsutbildning inom vad arbetsgivaren bedömer som relevant. Alternativt har du annan utbildningsbakgrund tillsammans med flerårig arbetslivserfarenheten som arbetsgivaren bedömer som likvärdig kompetens. Det är en förutsättning för tjänsten att du har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Vidare har du goda IT-kunskaper, där erfarenhet av att förstå och läsa ritningar och bygghandlingar är meriterande.
Du kommer självständigt få arbeta i våra komplexa vårdmiljöer och vi ser därför det som meriterande att du har vana av att koordinera större projekt. Även erfarenhet och kunskap inom fastighetsplanering samt inom stöd och service ses som fördelaktigt. Därtill ser vi gärna att du har dokumenterad utbildning inom projektledning.
För att bli framgångsrik i rollen är du trygg i dig själv och kan självständigt driva och leverera resultat. Du är en god relationsbyggare som har förmågan att lyssna in, ställa rätt frågor och analysera behov, samtidigt som du kan stå upp för och driva igenom förslag på lösningar. Vi ser gärna att du är en nyfiken, positiv och engagerad person som trivs med att arbeta med varierande arbetsuppgifter i en organisation i ständig förändring och du delar gärna med dig av dina kunskaper och samarbetar med kollegorna.
Vidare är du lösningsfokuserad, handlingskraftig och en tydlig pedagogisk kommunikatör som trivs med, att inför olika grupper, rapportera status i olika projekt. I den här rollen kan arbetstempot variera och det krävs att du har en förmåga att strukturera och planera ditt arbete för att på bästa sätt leverera resultat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
