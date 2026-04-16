Projektkoordinator till byggprojekt i Fagered
2026-04-16
Vår kund driver ett samhällsviktigt infrastrukturprojekt för att bygga och förbättra Sveriges elnät. Här får du en nyckelroll som Projektkoordinator där du förväntas bidrar till en smidig drift i en mindre men dynamisk projektmiljö.Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Som Projektkoordinator är du den centrala figuren som säkerställer att det dagliga arbetet flyter smidigt för deras team på 20-30 tjänstemän och yrkesmedarbetare. Du hanterar administrativa uppgifter, koordinerar inköp och välkomnar ny personal till projektet. Denna roll är för ett projekt som har start i maj i år och förväntas pågå i 2-3år.Du kommer att vara anställd som konsult av oss på Academic Work och arbetet sker på plats på siten i Fagered. Arbetstiderna är 07-16 två till tre dagar i veckan & start 06.30 förväntas resterande dagar.
Du erbjuds
Möjligheten att vara en central del av ett viktigt samhällsbyggande projekt och bidra till dess framgång
En självständig roll med varierande arbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Denna roll är avgörande för projektets dagliga drift och innebär att hantera en bredd av administrativa och koordinerande uppgifter för att stödja teamet på plats.
Ekonomiadministration inklusive fakturahantering och enklare ekonomiuppgifter
Genomföra mindre inköp av exempelvis arbetskläder, IT-utrustning och fika
Introducera och välkomna ny personal till arbetsplatsen
Ansvara för dokumenthantering och se till att ordning råder
Hantera utlägg i systemet TEM
Stötta med löneskrivning vid behov
Vi söker dig som
Avancerad kunskap i Office-paketet
Erfarenhet av administrativa uppgifter och dokumentation
Har en välkomnande och behjälplig approach mot nya medarbetare
Strukturerad, lösningsorienterad och social personlighet
Talar svenska & engelska flytande då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av ekonomiadministration och fakturahantering
Förmåga att hantera inköp
Erfarenhet av introduktion av ny personal
Kunskap om inköpssystem, gärna TEM
Erfarenhet av HRM-system eller löneadministration
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Optimistisk
Ordningsam
Ansvarstagande
Denna process kommer lägga mycket tyngd på personlig lämplighet & inställning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2HUM14". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
