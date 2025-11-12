Projektkoordinator till Arlanda
2025-11-12
Plats: Arlanda Flygplats
Start: Omgående!
Omfattning: Konsultuppdrag, 6 mån med chans till förlängning för rätt person
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en strukturerad och engagerad projektkoordinator till ett spännande uppdrag på Arlanda flygplats, där nya lounger ska byggas upp.
Som projektkoordinator blir du ett administrativt och praktiskt stöd till kundens projektledare, en nyckelperson som ser till att projektet fortlöper enligt plan. Du samordnar, följer upp och skapar struktur i ett dynamiskt projekt där noggrannhet och samarbetsförmåga är avgörande. Du blir en del av ett erfaret och engagerat projektteam, lett av kundens projektledare. Tillsammans arbetar ni mot gemensamma mål i en familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stort engagemang.
Tjänsten är placerad på projektkontoret vid Arlanda flygplats, med arbetstider cirka 07.00-16.00 på vardagar
Dokumentation, uppföljning och hantering av beställningar
Kontakt med leverantörer och samordning av deras insatser
Vara spindeln i nätet mellan slutkund, hyresvärd, projektledare, yrkesarbetare och leverantörer
Skapa struktur och avlasta projektledningen
Bidra med byggteknisk kompetens och praktisk förståelse
OM DIG
Tidigare erfarenhet från bygg- eller entreprenadbranschen
God administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat
Goda samarbets- och kommunikationsförmågor
En ansvarsfull och lösningsorienterad inställning
Gärna med erfarenhet av projektledning
Personliga egenskaper är avgörande, vi söker någon som vill bidra, tar ansvar och aktivt stödjer projektets mål och kvalitet.
Observera att ett fläckfritt belastningsregister är ett krav, då tjänsten kräver säkerhetsprövning av Säpo.
OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat." Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
ANSÖKAN
Låter det här som något för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag, vi hanterar ansökningar löpande! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
