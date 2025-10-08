Projektkoordinator på 50% sökes till storbolag
2025-10-08
Sök konsultuppdraget som projektkoordinator och bli en nyckelperson i ett team inom ett stort bolag verksamt inom energisektorn i Stockholm!
OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som kan ta rollen som spindeln i nätet och effektivt hantera flödet av informationsförfrågningar mellan olika organisationsdelar och projekt. Du kommer att tillhöra en avdelning som arbetar med administration och stöttar ledningen.
Som projektkoordinator är din huvuduppgift att säkerställa ett effektivt informationsflöde. Du kommer att fungera som en central kontaktperson mellan de interna projekt som efterfrågar information och de olika organisationsdelar eller dotterbolag som ska leverera den. Detta innebär att du kommer att koordinera dessa leveranser, arbeta nära ledningsgrupperna i dotterbolagen och aktivt följa upp att materialet levereras i tid. Vidare har du ansvar för att förtydliga eventuella oklara förfrågningar och att genomgående säkerställa kvaliteten på allt material som levereras.
Omfattningen på konsultuppdraget är 50% och du förväntas kunna jobba 4h varje dag måndag-fredag. Önskad start är omgående och uppdraget sträcker sig till februari 2026. Din arbetsplats ligger i nära anslutning till bra kommunikationsmöjligheter i Solna och du utgår från kontoret.
Dina arbetsuppgifter
• Agera SPOC för alla inkommande informationsförfrågningar
• Koordinera och driva leveranser från bolagets dotterbolag
• Säkerställ kvaliteten på det levererade informationsmaterialet
• Följ upp leveranserna och förtydliga vid behov förfrågningarna
• Fungera som en viktig länk mellan beställande projekt och levererande organisationer
VI SÖKER DIG SOM
• Avslutad universitetsexamen inom lämpligt område
• Erfarenhet av att driva och koordinera aktiviteter och projekt
• Förmåga att organisera och strukturera information
• Erfarenhet av Stakeholder Management
• Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
