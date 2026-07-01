Projektkoordinator och kommunikatör till ESF-projekt
Hantverksakademin I Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-01
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Vill du vara med och stärka små hantverksföretagares framtid? Hantverksakademin söker en strukturerad, relationsskapande och kommunikativ person till ett flerårigt ESF-finansierat projekt om kompetensutveckling för små hantverksföretag i Stockholmsregionen.
Tjänsten är en kombination av två roller: projektkoordinator, 80 %, och projektkommunikatör, 20 %. Rollen passar dig som både trivs med operativ samordning, deltagarkontakter och administration, och med att kommunicera tydligt med företag, deltagare och andra målgrupper.
Projektet riktar sig till småföretagare, ensamföretagare och mikroföretag och omfattar bland annat digital synlighet, marknadsföring, affärsutveckling, försäljning, prissättning, ekonomistyrning och hållbart företagande. Projektet bygger på korta och flexibla utbildningsinsatser, workshops, mikromoduler, mentorskap och nätverk.
Tjänsten omfattar 100 % under 35 månader.
Som en del av vårt projektteam kommer du att:
Samordna projektets aktiviteter, workshops och utbildningsinsatser
Ha kontakt med deltagare, företag och externa utbildare
Planera och koordinera praktiskt genomförande
Arbeta med löpande intag av deltagare
Hantera dokumentation, deltagarlistor och underlag för uppföljning
Ta fram och anpassa information till deltagare och företag
Bidra till kommunikation, mobilisering och synliggörande av projektet
Stödja spridning av projektets resultatPubliceringsdatum2026-07-01Kompetenser
Erfarenhet av projektkoordinering, projektadministration eller liknande operativ samordning.
God administrativ förmåga och vana att hålla ihop flera parallella uppgifter.
Erfarenhet av deltagarkontakter, utbildningsadministration, workshops, event eller liknande.
Erfarenhet av kommunikation, gärna målgruppsanpassad kommunikation till företag, medlemmar eller deltagare.
Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av sociala medier, nyhetsbrev, webb eller annan digital kommunikation.
Meriterande kunskaper
Erfarenhet av ESF-projekt, offentlig finansiering eller liknande utvecklingsprojekt.
Erfarenhet av småföretag, branschorganisationer, yrkesutbildning, kompetensutveckling eller näringslivsutveckling.
Intresse för hantverk och småföretagande.
Om Hantverksakademin
Hantverksakademin är en yrkeshögskola som utbildar inom smala hantverksyrken. I genomförandeprojektet är syftet att kompetensutveckla små hantverksföretagare i Stockholmsområdet.
Projektet ger dig möjlighet att arbeta nära småföretagare och bidra till ett praktiskt, verksamhetsnära och meningsfullt utvecklingsarbete.
Omfattning och anställningsperiod
Tjänsten omfattar 100 % och är tidsbegränsad till projektperioden.
Tjänsten består av:
projektkoordinering, 80 %
projektkommunikation, 20 %
Startdatum: enligt överenskommelse.
Anställningsperiod: cirka 35 månader.
Placering: Stockholm, med möjlighet till visst flexibelt arbete. Vissa möten och aktiviteter sker på plats vid Hantverksakademin, Medborgarplatsen.Så ansöker du
Din ansökan skickas via e-post till: kompetensutveckling@hantverksakademin.se
Hantverksakademin söker flera roller, märk din ansökan med vilken roll du söker.
Den ska innehålla:
Ett bifogat CV i pdf.
Ett kort personligt brev där du berättar hur din bakgrund matchar rollen.
Intervjuer genomförs löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: kompetensutveckling@hantverksakademin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hantverksakademin i Sverige AB
(org.nr 556699-8208)
Medborgarplatsen 25 (visa karta
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118 72 STOCKHOLM Jobbnummer
9987936